Dernières publications

Virginie-Hardy,-Consultante-et-Manager-Data-chez-SQLI

[Tribune] La gouvernance des données, un outil majeur au service de votre démarche RSE

À l’heure de l’“infobésité”, les entreprises ont à gérer un nombre croissant de données, collectées par les métiers en interne ou auprès des clients et utilisateurs finaux. Virginie Hardy, Consultante et Manager Data chez SQLI estime que si les données sont devenues un atout business indéniable, elles peuvent aussi représenter un casse-tête coûteux quand leur gestion n’est pas structurée.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.