[Tribune] La gouvernance des données, un outil majeur au service de votre démarche RSE

À l’heure de l’“infobésité”, les entreprises ont à gérer un nombre croissant de données, collectées par les métiers en interne ou auprès des clients et utilisateurs finaux. Virginie Hardy, Consultante et Manager Data chez SQLI estime que si les données sont devenues un atout business indéniable, elles peuvent aussi représenter un casse-tête coûteux quand leur gestion n’est pas structurée.