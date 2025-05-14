Dernières publications
Ce que nous réserve le stockage en 2015
Cela ne fait aucun doute : 2015 sera l’année de la simplicité. La complexité des données a pris des proportions inquiétantes.
Conseils pour utiliser le stockage comme facilitateur de vos activités
Dans les secteurs d’activité où les questions de stockage sont prépondérantes, de nombreuses entreprises ne parlent plus de leurs « données » sous cette appellation : elles lui préfèrent désormais les termes « contenus », « ressources » ou « informations ».
Stéphane Estevez - Lever les obstacles qui entravent la fourniture de services Cloud
La sauvegarde (Backup-as-a-Service) dans le Cloud demeure une actualité brûlante pour les fournisseurs de services informatiques (MSP), toujours plus nombreux à se spécialiser dans ces services Cloud qu’ils dispensent à un nombre croissant de clients.