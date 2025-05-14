Dernières publications

Ce que nous réserve le stockage en 2015

Cela ne fait aucun doute : 2015 sera l’année de la simplicité. La complexité des données a pris des proportions inquiétantes.
Conseils pour utiliser le stockage comme facilitateur de vos activités

Dans les secteurs d’activité où les questions de stockage sont prépondérantes, de nombreuses entreprises ne parlent plus de leurs « données » sous cette appellation : elles lui préfèrent désormais les termes « contenus », « ressources » ou « informations ».
La souplesse d’un modèle BaaS dans le Cloud, adapté aux MSP

La sauvegarde (Backup-as-a-Service) dans le Cloud demeure une actualité brûlante pour les fournisseurs de services informatiques (MSP), toujours plus nombreux à se spécialiser dans ces services Cloud qu’ils dispensent à un nombre croissant de clients.
