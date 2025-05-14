Dernières publications
Trois raisons de tester soigneusement les APIs
Selon Yves de Montcheuil, Revenue Godfather de Restlet, fournisseur d’une plateforme permettant aux entreprises de piloter leur transformation numérique grâce aux APIs, les APIs sont devenues le nouveau middleware.
Big data, moteur de la santé connectée
L’avènement du Quantified Self rend possible la surveillance au quotidien des indicateurs de santé personnelle. Mais les big data bouleversent aussi les pratiques de recherche et la mise au point de nouveaux traitements.
Tourisme - une partie de pêche aux Big Data
Parmi les secteurs les plus consommateurs (et producteurs) de Big Data, le tourisme est actuellement en pleine révolution. Agences de voyage, compagnies aériennes, chaînes hôtelières, aéroports, prestataires de service… la profession dans sa totalité se livre à une véritable partie de pêche dans un océan de données.
Yves de Montcheuil - Au-delà de l’optimisation, les Big Data créatrices de nouveaux business models
Vues au départ comme un moyen de booster les stratégies analytiques des entreprises, les Big Data se transforment peu à peu en moyen de faire évoluer – plus ou moins radicalement – leur business model.
Yves de Montcheuil - En voiture pour un futur proche avec les big data
Tout l’écosystème de l’industrie automobile – depuis les constructeurs jusqu’aux conducteurs, en passant par les concessionnaires, les garagistes et les fournisseurs de contenus mobiles – sont concernés par l’exploitation des big data. En voiture pour un futur (très) proche.