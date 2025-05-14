Tourisme - une partie de pêche aux Big Data

Parmi les secteurs les plus consommateurs (et producteurs) de Big Data, le tourisme est actuellement en pleine révolution. Agences de voyage, compagnies aériennes, chaînes hôtelières, aéroports, prestataires de service… la profession dans sa totalité se livre à une véritable partie de pêche dans un océan de données.