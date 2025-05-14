Dernières publications

L'opinion de Pierre Louette – L’impérieuse urgence numérique

Pierre Louette, Medef – L’impérieuse urgence numérique

A la tête du comité Transformation numérique du Medef, Pierre Louette veut faire du syndicat patronal un acteur essentiel de l’appropriation du numérique par les entreprises.
