Expert reconnu de la gouvernance, de la stratégie et de l’innovation numériques, Djilali Kies accompagne dirigeants et DSI dans les décisions qui engagent durablement leur entreprise : trajectoire IA, dépendances critiques, maîtrise des coûts, séparation d’activités ou évolution du modèle opérationnel de la DSI. Fort de plus de trente ans d’expérience, dont vingt-cinq dans les télécommunications et les médias, il met son expertise au service de la maîtrise des dépendances technologiques et de la croissance par le numérique.

Ancien DSI du groupe TDF, Djilali Kies a orchestré pendant quinze ans la transformation numérique d’un opérateur d’infrastructures critiques soumis à de fortes exigences réglementaires. Sous son impulsion, TDF a rationalisé son patrimoine SI et migré vers le cloud ses services non-cœur de métier, engagé la convergence IT/OT, créé son premier SOC, puis refondu en profondeur son système d’information autour d’une architecture ouverte intégrant l’IA, l’orchestration et les jumeaux numériques. Il y crée également une structure d’innovation dédiée à l’exploration et à la qualification des technologies, anime l’intrapreneuriat numérique et fait de la DSI une « fabrique du numérique » au service de la croissance.. Cette transformation a permis au groupe d’accompagner les ruptures de son marché, de mener l’intégration et le carve-out de plusieurs filiales, de lancer de nouvelles offres et de renforcer sa résilience.

Ingénieur d’État en systèmes informatiques et entrepreneur à ses débuts, il fonde en 1992 une ESN et un éditeur de progiciel, qu’il dirige jusqu’en 1999. Chez TDF, il occupe ensuite des fonctions stratégiques, notamment comme directeur de programme, directeur de la maîtrise d’ouvrage et de l’amélioration des processus, puis responsable de la standardisation des SI des filiales européennes du groupe, consolidant ainsi une vision à 360° des enjeux du numérique, de la conception d’un produit à la gouvernance d’un groupe.

En tant qu’Ecosystem Advisor au sein du pôle Études & Actions d’Alliancy, Djilali contribue au Do Tank sur la maîtrise des dépendances technologiques. Ses travaux portent sur la qualification des dépendances et de leurs effets sur la marge, la capacité d’évolution et la continuité de service, ainsi que sur les feuilles de route qui articulent direction générale, DSI et achats. Il aide les comités de direction à préparer leurs arbitrages, en mobilisant rapidement l’expérience d’un praticien qui a déjà traité le sujet.

Engagé de longue date dans les travaux collectifs de la profession, il a piloté pour le Cigref plusieurs travaux de référence, dont le MAGNum 2026, modèle de maturité et d’audit de la gouvernance du numérique élaboré avec l’IFACI et ISACA France, ainsi qu’une étude prospective sur la 5G à horizon 2030 menée avec Futuribles. Il dirige aujourd’hui Kawthar Consulting, cabinet de conseil en stratégie et gouvernance du numérique.

Il conçoit le SI comme un levier clé de création de valeur. Dans ses travaux collectifs comme dans ses prises de parole, il défend depuis plus de dix ans l’idée que la maîtrise des dépendances numériques est une dimension à part entière de la performance. Il prône une gouvernance qui regarde ensemble les technologies, l’organisation et la valeur escomptée, et une innovation qui se construit avec les équipes plutôt qu’elle ne s’impose à elles.

Sa vision : faire du numérique un actif maîtrisé au service de la performance, de la résilience et de la croissance, en conjuguant rationalisation économique, exploration technologique et liberté de choix, et en embarquant les organisations dans des dynamiques d’innovation durables.