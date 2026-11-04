Djilali Kies : faire de la maîtrise des dépendances un levier de valeur

Djilali a passé quinze ans à la direction des systèmes d’information de TDF, avec également la responsabilité de l’exploration numérique et de l’innovation. Trente ans de transformations lui ont appris à regarder ensemble les technologies, l’organisation et la valeur attendue par les métiers. Cette expérience nourrit une conviction qu’il porte aujourd’hui : la gouvernance du numérique engage toute l’entreprise.

Maîtriser les dépendances pour mieux piloter la valeur

Lorsqu’il aborde une dépendance, Djilali cherche à comprendre ses conséquences concrètes. Une hausse de coût affecte la marge. Un verrouillage technique réduit les possibilités d’évolution. Une fragilité chez un fournisseur expose la continuité d’un service. Chaque situation mérite d’être qualifiée pour que le dirigeant puisse apprécier ses options.

Sa lecture associe donc performance économique, risques opérationnels et capacité de choix. Une économie, une activité mieux protégée ou une liberté retrouvée constituent différentes formes de valeur pour l’entreprise. Les mettre en regard permet de décider ce qui mérite un investissement, une renégociation ou une évolution d’architecture. Il considère la maitrise des dépendances comme une dimension de la performance et l’efficacité de la gouvernance comme un prérequis à une performance durable

Cette approche donne de la profondeur à l’ambition de maîtrise des dépenses portée par Alliancy : comprendre ce que le numérique coûte, ce qu’il apporte et les conditions dans lesquelles l’organisation pourra continuer à en bénéficier.

Faire de l’expérience un outil pour les autres

Djilali s’investit particulièrement dans la construction de méthodes partagées. Il a piloté, pour le Cigref, les travaux du MAGNum, le modèle de maturité et d’audit de la gouvernance du numérique élaboré avec l’IFACI et ISACA France. Ce travail collectif fournit aux directions générales, aux métiers et aux DSI un langage commun pour évaluer leur situation, hiérarchiser leurs investissements et suivre leurs progrès.

Son implication dans le Do Tank d’Alliancy prolonge cette démarche. Avec Rémi Letemple et l’équipe, il a contribué à transformer les enseignements des travaux sur les dépendances en supports utilisables par les décideurs : questions de diagnostic, repères de gouvernance et feuille de route articulant direction générale, DSI et achats.

Son attention va à l’usage : comment une équipe s’approprie-t-elle ces connaissances ? Quelles priorités en retire-t-elle ? Comment passe-t-elle d’une vulnérabilité identifiée à une réponse adaptée ? Partager l’expérience prend, chez lui, la forme d’un travail concret pour rendre les autres mieux armés.

Un éclairage au moment où la décision se prépare

Djilali tient aussi à la rapidité de cet appui. Face à une question précise, il défend la possibilité de mobiliser rapidement un praticien qui a déjà traité le sujet, avec des contenus, une méthode et une intervention cadrée. Il parle d’accélération : raccourcir le chemin entre la question du dirigeant et les éléments nécessaires pour y répondre.

C’est cette posture qu’il incarne dans l’équipe des Ecosystem Advisors. Examiner une orientation cloud, apprécier une dépendance critique, préparer un arbitrage ou aider un comité de direction à construire ses priorités : l’intervention part du besoin réel et apporte un regard complémentaire. Cette logique rejoint celle d’A³S, qui permet de confronter une trajectoire entre pairs ou de préparer ponctuellement une décision de direction.

Son engagement collectif se matérialise ainsi dans des méthodes enrichies par plusieurs expériences et mises au travail avec chaque organisation. Avec Djilali Kies, le pôle Études & Action renforce cette promesse : faire gagner du temps aux dirigeants tout en leur donnant davantage de maîtrise sur les décisions qui engagent leur entreprise.