Cloud et cybersécurité : deux systèmes antagoniques ?
Meldown, Petya, Wannacry, et d’autres … les attaques récentes ne peuvent que nous démontrer la fragilité des Systèmes d’Information face aux menaces d’aujourd’hui. La tentation d’externaliser la gestion de son SI est de plus en plus grande, dans le Cloud, voire par un prestataire extérieur, spécialiste de ces nouveaux enjeux de cybersécurité
Cybersécurité : quel état des lieux en France ?
[EXCLUSIF] 2017 a été une année charnière pour la sécurité informatique, particulièrement marquée par la multiplication des cyberattaques et l’importance croissante de leur virulence. C’est désormais une réalité : les entreprises françaises sont fortement exposées aux menaces informatiques, peu importe leur taille ou leur chiffre d’affaires.