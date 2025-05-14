Cloud et cybersécurité : deux systèmes antagoniques ?

Meldown, Petya, Wannacry, et d’autres … les attaques récentes ne peuvent que nous démontrer la fragilité des Systèmes d’Information face aux menaces d’aujourd’hui. La tentation d’externaliser la gestion de son SI est de plus en plus grande, dans le Cloud, voire par un prestataire extérieur, spécialiste de ces nouveaux enjeux de cybersécurité