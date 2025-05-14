Dernières publications

David Clarys. NewTech Manager Europe du Sud chez Exclusive Networks

Cloud et cybersécurité : deux systèmes antagoniques ?

Meldown, Petya, Wannacry, et d’autres … les attaques récentes ne peuvent que nous démontrer la fragilité des Systèmes d’Information face aux menaces d’aujourd’hui. La tentation d’externaliser la gestion de son SI est de plus en plus grande, dans le Cloud, voire par un prestataire extérieur, spécialiste de ces nouveaux enjeux de cybersécurité
David Clarys. NewTech Manager Europe du Sud chez Exclusive Networks

Cybersécurité : quel état des lieux en France ?

[EXCLUSIF] 2017 a été une année charnière pour la sécurité informatique, particulièrement marquée par la multiplication des cyberattaques et l’importance croissante de leur virulence. C’est désormais une réalité : les entreprises françaises sont fortement exposées aux menaces informatiques, peu importe leur taille ou leur chiffre d’affaires.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.