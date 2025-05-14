Sylvain

Sylvain Joyeux

Associé - Cabinet Cloix Mendès-Gil

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Description

Après une première expérience réussie dans un cabinet très dynamique qui venait de se créer, où il a exercé dans ses deux domaines de prédilection, le droit des sociétés et le droit de l’Informatique, Sylvain Joyeux a décidé de parfaire sa formation dans un cabinet Anglo-saxon, et a donc rejoint l’Ecosse au sein d’un cabinet de Solicitors en 2003.

A son retour en France, en 2004, il est venu renforcer le cabinet et développer les pôles conseil en droit des sociétés et droit de l'informatique.

Très présent sur les secteurs de la technologie, de l’informatique et de l’édition, Sylvain et son équipe en droit des sociétés réalisent notamment des restructurations et réorganisations, des opérations de M&A.

Il dirige également l’équipe IT/IP, qui intervient dans la rédaction de contrats commerciaux ainsi qu'en contentieux informatique notamment dans le cadre d'expertises judiciaires, où il conseille les clients du cabinet.

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