[Tribune] Marché de l'intelligence artificielle : vers plus de maturité en 2024 ?
Les subtilités cruciales de l'intelligence artificielle sont souvent occultées par l'effervescence des annonces technologiques. En effet, l'engouement pour l'IA s'est intensifié, notamment depuis le dévoilement de la version publique de ChatGPT il y a exactement un an.
[Tribune] Automatisation : en 2021, l’enjeu sera de réécrire les modes de collaboration
Maxime Vermeir, directeur de l’innovation chez Abbyy revient sur cinq prises de conscience auxquelles on peut raisonnablement s’attendre en 2021 grâce à un meilleur recul des entreprises sur les solutions technologiques comme l’IA, le RPA et le Process Mining qui ont le vent en poupe.