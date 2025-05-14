Dernières publications
GDPR : Il faut siffler la fin de la récré, il est temps que le DSI reprenne son autorité !
La GDPR (General Data Protection Regulation) alias "Règlement UEn°2016/678" n’a plus besoin d’être présentée. Alors, s’il est vrai que quelques personnes tendent encore l’oreille au son de cet acronyme, les principaux concernés savent de quoi on parle.
Comment les industriels vont devoir se préoccuper du Security by Design de leurs objets domestiques connectés
Très doucement, depuis des mois, les acteurs indépendants et souverains de la cyber sécurité annoncent timidement le déclin de la sûreté des sociétés en raison de l’invasion des IoT domestiques et professionnels dans la vie courante.