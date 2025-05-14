Le prince, bréviaire pour chefs d’entreprises pris dans la crise

Inédit. Assurément, un des mots qui reviendra quand il s’agira de décrire l’époque que nous vivons. Confrontés à un virus hautement contagieux qui joue à cache-cache avec les meilleurs chercheurs, les gouvernements du monde entier sont pris en étau, pour la première fois de l’histoire, entre la préservation de l’économie nationale et la protection de la santé publique. Une tribune de Philippe Van Hove, Directeur Général France de Zuora.