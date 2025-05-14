Dernières publications
[Tribune] Sensibilisation à la cybersécurité : ce que la crise sanitaire a changé
Dans les mois qui ont suivi mars 2020, après que l'épidémie de coronavirus est officiellement devenue une pandémie, la crise a entraîné des changements radicaux dans presque toutes les facettes de la vie quotidienne.
Le prince, bréviaire pour chefs d’entreprises pris dans la crise
Inédit. Assurément, un des mots qui reviendra quand il s’agira de décrire l’époque que nous vivons. Confrontés à un virus hautement contagieux qui joue à cache-cache avec les meilleurs chercheurs, les gouvernements du monde entier sont pris en étau, pour la première fois de l’histoire, entre la préservation de l’économie nationale et la protection de la santé publique. Une tribune de Philippe Van Hove, Directeur Général France de Zuora.