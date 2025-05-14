Dernières publications

Automobile - La data, moteur du service client

L’automobile s’ouvre progressivement à la digitalisation de sa relation client. Une dynamique complexe à mettre en œuvre dans un domaine où le produit se vend principalement en point de vente physique.
Automobile : de Détroit à la Silicon Valley

Après Google, c’est au tour d’Apple de se montrer ambitieux dans l’automobile. De quoi attirer les constructeurs traditionnels dans la Silicon Valley…
Internet des Objets - L’automobile roule dans le “nuage”

Les constructeurs s’allient à divers partenaires du monde numérique pour anticiper les besoins et changer notre pratique automobile. Un nouveau monde de services qui fonctionnera notamment grâce au cloud.
Voiture connectée : Des start-up, des applis

La voiture connectée entre en scène et dessine de nouveaux enjeux, des nouveaux usages innovants, notamment soutenus par des start-up. Découvrez quelques exemples d'applications : covoiturage, M2M, réseaux embarqués, assistant shopping, stationnement collaboratif et opérateur mobile...
Voiture connectée : Trois questions à… Jacques Chauvet

Jacques Chauvet, Directeur général de Mov’eo, le pôle de compétitivité spécialisé dans l’automobile et les moyens de transports avancés, a répondu à nos questions concernant la voiture connectée et les applications qui y sont liées.
Pôles de compétitivité – Les TIC fédèrent les trois pôles auto

La voiture de demain est en gestation dans les pôles de compétitivité français, sujet sur lequel chacun développe des applications spécifiques selon ses compétences. Cette recherche partenariale concerne la gestion du trafic, la mobilité urbaine, l’assistance aux victimes… jusqu’à la voiture autonome.
