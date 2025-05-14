Dernières publications
IA, Shein, consommation d'eau... L’illusion d’abondance et les limites planétaires
Notre chroniqueuse Ana Semedo détaille trois conflits complexes qui semblent opposer développement de l'intelligence artificielle et numérique responsable. Elle met en évidence trois mouvements nécessaires pour reconnecter innovation et responsabilité.
De l’effet « Waouh » à la décision : l’IA frugale comme boussole stratégique
Notre chroniqueuse Ana Semedo a participé au SIDO, le grand évènement dédié à l'IoT, la robotique, les réalités étendues... et l'IA. De ce passage à Lyon, elle a retiré quelques réflexions clés qu'elle nous partage.
Chronique
IA frugale : nos choix sont-ils vraiment vertueux ?
Notre chroniqueuse Ana Semedo salue les progrès réalisés en termes de transparence et de mesure des impacts environnementaux des intelligences artificielles. Mais pour s'engager véritablement en faveur de l'IA responsable, elle appelle à la mise en place de méthodes pour passer de la "mesure à la maîtrise".
Effets de mode, dette technique et IA frugale : vers une maturité responsable de l’innovation
Alors que se tient la grand-messe de l’innovation, VivaTech, notre chroniqueuse Ana Semedo expose sa perception du moment clé qui se joue aujourd’hui dans le mouvement d’industrialisation des projets IA. Pour elle, les organisations peuvent prouver à cette occasion qu’elles peuvent innover tout en assumant une logique durable de frugalité.
IA et « politique industrielle » : reprendre le contrôle pour une IA durable
Dans sa nouvelle chronique, Ana Semedo appelle à reprogrammer le GPS des développements IA grâce aux forces d'une politique industrielle. En reconnaissant la difficulté de la définition de celle-ci, elle résume les questions que doivent se poser les entreprises.
IA : rester captifs ou devenir stratèges ?
Epinglant un numérique « réduit à un marché de consommation » en Europe, notre chroniqueuse Ana Semedo lance un appel urgent à sortir de la passivité et de la captivité pour saisir l’opportunité stratégique offerte par le développement de l’intelligence artificielle.
L’IA dans le train de la sobriété numérique : une réalité à repenser
Dans sa nouvelle chronique, Ana Semedo analyse les difficultés très actuelles pour arrimer le développement de l'intelligence artificielle aux impératifs de sobriété numérique... et dresse plusieurs pistes d'action.
De l’IA irrésistible à l’IA frugale : la transition nécessaire
Notre chroniqueuse Ana Semedo poursuit son exploration des enjeux de responsabilité de l’intelligence artificielle, en décryptant la question des spécifications de « l’IA frugale » lancées par l’Afnor et le ministère de l’Ecologie, qu’elle a copiloté.
IA et données : les leviers français pour un avenir prospère et durable
Notre chroniqueuse invitée Ana Semedo appelle à la mobilisation pour faire de l’intelligence artificielle un outil de transformation sociale et écologique. La France serait en retard ? C’est sans compter sa capacité magique à se retrousser les manches, répond-elle.
Vers un futur durable : peut-on concilier IA et préservation des ressources ?
[Chronique] Inspirée par un récent échange qu’elle a animé, notre chroniqueuse invitée Ana Semedo se prête à un exercice d’anticipation en imaginant les débats lors d’une table-ronde sur l’IA durable « Au carrefour des futurs », qui pourrait avoir lieu dans un avenir proche.