Noham Medyouni

Architecte spécialisé dans les environnements multi-cloud, et l'architecture IA chez Dell Technologies, Noham bénéficie d'une connaissance approfondie des communautés tech et de leurs enjeux. CTO Ambassador Dell Technologies, il s'appuie sur ce réseau pour transmettre et faire rayonner les innovations, les expérimentations et les dernières avancées technologiques de Dell Technologies au cœur des écosystèmes qui comptent.