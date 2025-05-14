Dernières publications

Marc Weisman – VP of Product, Datadog

[Tribune] Si les pannes sont inévitables, leur anticipation ne l'est pas !

Un workflow efficace de gestion des incidents dépend d'outils accessibles et intégrés ainsi que de canaux de communication clairs et directs. Et même après une résolution de problème, la documentation et l'analyse post-mortem sont essentielles. Marc Weisman – VP of Product, Datadog, partage de bonnes pratiques visant à éviter que des mêmes incidents ne se reproduisent. Autrement dit, comment en tirer des leçons afin d'être plus résilient à l'avenir ?
