Le futur du travel retail

En aéroport, en gare, en avion ou même en croisière, le travel retail définit l’ensemble des activités commerciales exercées auprès de voyageurs. Ce marché est l’un des plus dynamiques au monde. Estimé à 75 milliards de dollars en 2017, il devrait atteindre 153 milliards de dollars d’ici 2025 (Allied Market Research). Une croissance naturellement guidée par l’évolution du nombre de voyageurs. Avec un trafic mondial de 4,3 milliards de passagers en 2018, le secteur aérien devrait en effet voir doubler ce chiffre d’ici à 2036, selon IATA.