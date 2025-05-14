Dernières publications

Vincent Belliveau, Chief International Officer chez Cornerstone

[Tribune] Formation : Améliorer son management des compétences en 5 étapes

Les compétences nécessaires aujourd’hui ne sont pas forcément celles dont nous aurons besoin demain. Avec l’évolution rapide des métiers, les savoir-faire et connaissances se périment de plus en plus vite.
Le management par le jeu : un nouveau moyen de motiver les salariés ?

Le management par le jeu : un nouveau moyen de motiver les salariés ?

Et si le travail devenait un jeu comme Candy Crush, avec des points à gagner, des niveaux à compléter, des récompenses… C'est ce qui est en train de se produire avec la ludification des applications et des processus professionnels.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.