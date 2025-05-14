[Tribune] Le langage naturel, une bataille décisive pour le futur de l’IA

La capacité à traiter le langage naturel (comprendre : notre langage de tous les jours) représente un enjeu colossal pour les entreprises. Alors que leurs activités reposent largement sur des documents et des échanges écrits (avec l’email et les bases documentaires pour grands champions), celles qui sauront interpréter automatiquement ces données dites « non structurées », en extraire, en catégoriser et en analyser les éléments de sens, bénéficieront aussitôt d’un avantage concurrentiel décisif.