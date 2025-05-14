Dernières publications
Le logement social, aux prémices du tout-connecté
Face à la transition énergétique, les bailleurs sociaux cherchent par tous les moyens à réduire leurs dépenses de chauffage, en équipant leurs logements de capteurs, compteurs intelligents, sondes connectées…
10 règles à suivre pour réussir sa démarche DevOps
Agilité est le mot qu’il faut arriver à placer dans toutes les réunions aujourd’hui en entreprise. Du côté des DSI, le DevOps a connu un boom sans précédent. Découvrez 10 règles à suivre pour mener à bien sa démarche DevOps.
En intelligence artificielle, dix cerveaux français fascinent
Dans la grande famille de l’intelligence artificielle, les Américains ne sont pas les seuls à faire émerger des talents !
20 start-up à la pointe de l’intelligence artificielle
A côté des millions d’investissements des GAFA, les start-up se font aussi une place dans l’intelligence artificielle. Focus sur 20 jeunes pousses qui font entrer l’IA dans les entreprises françaises.
Vinci Energies booste sa stratégie d'open innovation
Vinci Energies, filiale du constructeur français, a inauguré « La Factory », son lieu d’open innovation à La Défense. Cet évènement était surtout l’occasion de démontrer sa volonté forte de co-créer avec des start-up et les propres marques de son réseau.
[Vidéo] Les conseils agiles de Romain Niccoli
Dans une interview exclusive pour Alliancy, Romain Niccoli, cofondateur de Criteo, explique les bénéfices et les freins liés à la mise en place de l’agilité dans une entreprise.
Otherwise lève 1,6 million d’euros pour sa complémentaire santé communautaire
Otherwise, une assurtech qui propose une complémentaire santé communautaire, annonce une première levée de fonds d’1,6 million d’euros.
Ces deux start-up qui ont déjà leur ticket pour Station F
L’éditeur danois Zendesk a annoncé un partenariat avec Station F, avec notamment la création d’un incubateur. SnapCall et Ottspott sont les premières start-up à faire partie de ce programme.
Banque/Assurance : 10 influenceurs à suivre sur Twitter
Pour être au courant des transformations opérées par la banque et l’assurance, la rédaction d’Alliancy vous propose une sélection de 10 influenceurs à suivre sur Twitter.
Somfy explore le futur avec ses clients
Somfy, l’ETI savoyarde, spécialisée dans la domotique, a lancé une plateforme de co-création destinée à ses clients et partenaires. Objectif : anticiper les besoins des utilisateurs et créer l’habitat de demain.
Sébastien Badault (Alibaba France) : « Notre objectif est d’accompagner 500 marques françaises »
Le directeur général d’Alibaba France, en poste depuis fin 2015, fait un premier bilan de son action et explique comment il accompagne les entreprises françaises à entrer sur le marché chinois.
E-learning : les industriels s'unissent pour se former à la sécurité
L’Institut pour une culture de sécurité industrielle (ICSI) a basculé vers l’e-learning pour former ses membres présents dans les quatre coins du monde. L’organisme a choisi la solution E-Tipi, de la start-up myLittleTools, pour créer sa « Safety Academy ».
Expérience utilisateur : Dacia teste ses internautes pour mieux les accueillir
La marque low-cost du groupe Renault a souhaité améliorer l’ergonomie de son site Internet. L’objectif : offrir une meilleure expérience utilisateur à ses 500 000 visiteurs mensuels et augmenter le temps passé sur la plateforme.
La deuxième édition de Viva Technology sera plus internationale
Publicis Groupe et le Groupe Les Echos ont annoncé la deuxième édition de Viva Technology, qui se déroulera les 15, 16 et 17 juin prochains. Cette année, l'accent est mis sur l’international. Objectif : plus de speakers, de start-up et de visiteurs étrangers pour concurrencer le CES Las Vegas.
Aviva réveille le potentiel de ses collaborateurs
Depuis quelques années, l’assureur britannique organise une compétition d’innovation ouverte pour ses 29 600 salariés. Pour maximiser ses chances de remporter la victoire, sa filiale française mise sur des ateliers créatifs pour ses collaborateurs. Reportage.
IBM, Oracle : les géants américains plébiscitent les start-up françaises
IBM et Oracle ont lancé respectivement leurs programmes destinés aux start-up françaises. Le premier a inauguré sa « Scale Zone », un espace dédié à l’industrialisation de projets innovants, le deuxième a donné le feu vert au « Cloud Startup Accelerator Program ».
[Diaporama] Le campus de Microsoft France fait peau neuve
Microsoft France a inauguré son nouveau campus, situé à Issy-les-Moulineaux. L’adresse est la même mais l’intérieur a entièrement été repensé pour être plus ouvert et collaboratif. Au programme de la visite : des bureaux dynamiques, de la décoration colorée et des lieux très calmes.
Drone : le Toulousain Delair-Tech recrute encore en 2017 !
Delair-Tech, spécialiste français des drones professionnels, a enregistré un chiffre d’affaires de 7 millions de dollars en 2016, un montant trois fois plus élevé qu’en 2015. Cette annonce s’accompagne d’un plan de recrutement d’une vingtaine de personnes en 2017.
Holacratie : l'entreprise où le patron n'est pas le héros
Depuis sa création en 2007, l’holacratie –technologie managériale– vise à réorganiser la gouvernance en entreprise. Un challenge qu’a décidé d’expérimenter l’énergéticien Engie.
Bpifrance a investi 191 millions d'euros dans les start-up en 2016
En 2016, la banque publique d’investissement a investi dans 53 start-up pour un total de 191 millions d’euros, soit 13 % de plus qu’en 2015. Scality, Doctolib et Sigfox font partie des pépites abondées par Bpifrance.
Trophées de la Santé Mobile 2017: 5 applications gratuites récompensées
La société dmd Santé, à l’origine du label européen mHealth Quality, a organisé la quatrième édition des Trophées de la Santé Mobile lors de la Journée Nationale de l’Innovation en Santé. Cinq applications, toutes gratuites, ont été récompensées.
Energiency lève 2,7 millions d’euros pour réduire la facture des usines
La start-up rennaise Energiency réalise une première levée de fonds de 2,7 millions d’euros auprès d’ISAI, Go Capital, West Web Valley, InnoEnergy, 50 Partners et de ses partenaires bancaires historiques.
Le réseau de matching d'emplois Qapa.fr lève 11 millions d'euros
Qapa.fr annonce une levée de fonds de 11 millions d'euros auprès du fonds Index Ventures et de ses investisseurs historiques Partech Ventures et 360 Capital Partners. La jeune société de 25 salariés ambitionne de pourvoir plus d'un million de contrats de travail d'ici 2020.
Gourming, la marketplace BtoB du groupe Le Duff
Le groupe Le Duff (Brioche Dorée, Pizza Del Arte, le Fournil de Pierre…) lance Gourming, une place de marché qui permet aux producteurs de livrer aux professionnels de la restauration et des métiers de bouche étrangers.
Sparkling Partners, un hybride au pays des start-up
Après avoir revendu Chronodrive à Auchan, Martin Toulemonde a créé Sparkling Partners, un modèle hybride situé entre l’incubateur, le fonds d’investissement et l’accélérateur. En trois ans, la structure a fait naître vingt start-up, de Paris à Lille.