La deuxième édition de Viva Technology sera plus internationale

Publicis Groupe et le Groupe Les Echos ont annoncé la deuxième édition de Viva Technology, qui se déroulera les 15, 16 et 17 juin prochains. Cette année, l'accent est mis sur l’international. Objectif : plus de speakers, de start-up et de visiteurs étrangers pour concurrencer le CES Las Vegas.