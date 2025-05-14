Dernières publications

frederic cosquer

Le logement social, aux prémices du tout-connecté

Face à la transition énergétique, les bailleurs sociaux cherchent par tous les moyens à réduire leurs dépenses de chauffage, en équipant leurs logements de capteurs, compteurs intelligents, sondes connectées…
10 règles à suivre pour réussir sa démarche DevOps

Agilité est le mot qu’il faut arriver à placer dans toutes les réunions aujourd’hui en entreprise. Du côté des DSI, le DevOps a connu un boom sans précédent. Découvrez 10 règles à suivre pour mener à bien sa démarche DevOps.
louison dumont

En intelligence artificielle, dix cerveaux français fascinent

Dans la grande famille de l’intelligence artificielle, les Américains ne sont pas les seuls à faire émerger des talents !
Start-up IA Qopius (Une)

20 start-up à la pointe de l’intelligence artificielle

A côté des millions d’investissements des GAFA, les start-up se font aussi une place dans l’intelligence artificielle. Focus sur 20 jeunes pousses qui font entrer l’IA dans les entreprises françaises.
La Factory Vinci Energies

Vinci Energies booste sa stratégie d'open innovation

Vinci Energies, filiale du constructeur français, a inauguré « La Factory », son lieu d’open innovation à La Défense. Cet évènement était surtout l’occasion de démontrer sa volonté forte de co-créer avec des start-up et les propres marques de son réseau.

[Vidéo] Les conseils agiles de Romain Niccoli

Dans une interview exclusive pour Alliancy, Romain Niccoli, cofondateur de Criteo, explique les bénéfices et les freins liés à la mise en place de l’agilité dans une entreprise.
L'équipe d'Otherwise.

Otherwise lève 1,6 million d’euros pour sa complémentaire santé communautaire

Otherwise, une assurtech qui propose une complémentaire santé communautaire, annonce une première levée de fonds d’1,6 million d’euros.
Les équipes de Station F et de Zendesk.

Ces deux start-up qui ont déjà leur ticket pour Station F

L’éditeur danois Zendesk a annoncé un partenariat avec Station F, avec notamment la création d’un incubateur. SnapCall et Ottspott sont les premières start-up à faire partie de ce programme.
influenceurs banque assurance

Banque/Assurance : 10 influenceurs à suivre sur Twitter

Pour être au courant des transformations opérées par la banque et l’assurance, la rédaction d’Alliancy vous propose une sélection de 10 influenceurs à suivre sur Twitter.
BUDDY

Somfy explore le futur avec ses clients

Somfy, l’ETI savoyarde, spécialisée dans la domotique, a lancé une plateforme de co-création destinée à ses clients et partenaires. Objectif : anticiper les besoins des utilisateurs et créer l’habitat de demain.
Sébastien Badault, directeur général d'Alibaba France.

Sébastien Badault (Alibaba France) : « Notre objectif est d’accompagner 500 marques françaises »

Le directeur général d’Alibaba France, en poste depuis fin 2015, fait un premier bilan de son action et explique comment il accompagne les entreprises françaises à entrer sur le marché chinois.
Une plateforme offshore Shell

E-learning : les industriels s'unissent pour se former à la sécurité

L’Institut pour une culture de sécurité industrielle (ICSI) a basculé vers l’e-learning pour former ses membres présents dans les quatre coins du monde. L’organisme a choisi la solution E-Tipi, de la start-up myLittleTools, pour créer sa « Safety Academy ».
Dacia Sandero (Article)

Expérience utilisateur : Dacia teste ses internautes pour mieux les accueillir

La marque low-cost du groupe Renault a souhaité améliorer l’ergonomie de son site Internet. L’objectif : offrir une meilleure expérience utilisateur à ses 500 000 visiteurs mensuels et augmenter le temps passé sur la plateforme.
Viva Technology 2017 (Article)

La deuxième édition de Viva Technology sera plus internationale

Publicis Groupe et le Groupe Les Echos ont annoncé la deuxième édition de Viva Technology, qui se déroulera les 15, 16 et 17 juin prochains. Cette année, l'accent est mis sur l’international. Objectif : plus de speakers, de start-up et de visiteurs étrangers pour concurrencer le CES Las Vegas.
Atelier créatif chez Aviva, toutes les idées sont inscrites sur des post-it pour faire naître des territoires d’innovation.

Aviva réveille le potentiel de ses collaborateurs

Depuis quelques années, l’assureur britannique organise une compétition d’innovation ouverte pour ses 29 600 salariés. Pour maximiser ses chances de remporter la victoire, sa filiale française mise sur des ateliers créatifs pour ses collaborateurs. Reportage.
IBM - Scale Zone (Une)

IBM, Oracle : les géants américains plébiscitent les start-up françaises

IBM et Oracle ont lancé respectivement leurs programmes destinés aux start-up françaises. Le premier a inauguré sa « Scale Zone », un espace dédié à l’industrialisation de projets innovants, le deuxième a donné le feu vert au « Cloud Startup Accelerator Program ».
Campus Microsoft (Une)

[Diaporama] Le campus de Microsoft France fait peau neuve

Microsoft France a inauguré son nouveau campus, situé à Issy-les-Moulineaux. L’adresse est la même mais l’intérieur a entièrement été repensé pour être plus ouvert et collaboratif. Au programme de la visite : des bureaux dynamiques, de la décoration colorée et des lieux très calmes.
DelairTech - Associés une

Drone : le Toulousain Delair-Tech recrute encore en 2017 !

Delair-Tech, spécialiste français des drones professionnels, a enregistré un chiffre d’affaires de 7 millions de dollars en 2016, un montant trois fois plus élevé qu’en 2015. Cette annonce s’accompagne d’un plan de recrutement d’une vingtaine de personnes en 2017.
holacratie

Holacratie : l'entreprise où le patron n'est pas le héros

Depuis sa création en 2007, l’holacratie –technologie managériale– vise à réorganiser la gouvernance en entreprise. Un challenge qu’a décidé d’expérimenter l’énergéticien Engie.
Siège Bpifrance (Article)

Bpifrance a investi 191 millions d'euros dans les start-up en 2016

En 2016, la banque publique d’investissement a investi dans 53 start-up pour un total de 191 millions d’euros, soit 13 % de plus qu’en 2015. Scality, Doctolib et Sigfox font partie des pépites abondées par Bpifrance.
medecin-article

Trophées de la Santé Mobile 2017: 5 applications gratuites récompensées

La société dmd Santé, à l’origine du label européen mHealth Quality, a organisé la quatrième édition des Trophées de la Santé Mobile lors de la Journée Nationale de l’Innovation en Santé. Cinq applications, toutes gratuites, ont été récompensées.
Arnaud Legrand Energiency (Article)

Energiency lève 2,7 millions d’euros pour réduire la facture des usines

La start-up rennaise Energiency réalise une première levée de fonds de 2,7 millions d’euros auprès d’ISAI, Go Capital, West Web Valley, InnoEnergy, 50 Partners et de ses partenaires bancaires historiques.
Qapa (Article)

Le réseau de matching d'emplois Qapa.fr lève 11 millions d'euros

Qapa.fr annonce une levée de fonds de 11 millions d'euros auprès du fonds Index Ventures et de ses investisseurs historiques Partech Ventures et 360 Capital Partners. La jeune société de 25 salariés ambitionne de pourvoir plus d'un million de contrats de travail d'ici 2020.
Lancement Gourming (Article)

Gourming, la marketplace BtoB du groupe Le Duff

Le groupe Le Duff (Brioche Dorée, Pizza Del Arte, le Fournil de Pierre…) lance Gourming, une place de marché qui permet aux producteurs de livrer aux professionnels de la restauration et des métiers de bouche étrangers.
Sparkling Partners associés

Sparkling Partners, un hybride au pays des start-up

Après avoir revendu Chronodrive à Auchan, Martin Toulemonde a créé Sparkling Partners, un modèle hybride situé entre l’incubateur, le fonds d’investissement et l’accélérateur. En trois ans, la structure a fait naître vingt start-up, de Paris à Lille.
