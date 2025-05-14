CEO d'Empreinte.com, éditeur de solutions vidéo et Webinars. Francois Caron est un pionnier européen du digital média. Visionnaire, il pilote depuis 30 ans l'innovation de l’entreprise avec son équipe d’ingénieurs experts des technologies vidéo, vidéo et réseaux.

Témoin d’une longue activité dans la communication, le marketing, les médias et les nouvelles technologies auprès des entreprises et grandes organisations, il a préfiguré depuis 25 ans les innovations audiovisuelles en usage ; vidéo en ligne, streaming live, visioconférence, réseaux hybrides, multicloud, IA vidéo.

François Caron est un fervent défenseur des solutions européennes, convaincu de la nécessité de disposer de savoir-faire indépendants pour la fiabilité et la sécurité des communications et échanges de données des organisations