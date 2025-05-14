Dernières publications

Modernisation du SI , Timothée Wirth, CEO France & Regional VP TmaxSoft France

Modernisation du SI et innovation business : les 5 must have avant de se lancer

Pour le commun des mortels, l’informatique c’est ce qu’il voit sur son téléphone ou son écran d’ordinateur. Si seulement c’était aussi simple ! Car derrière ces apps toutes de Web vêtues se cachent encore un certain nombre de plateformes vieillissantes, mainframe en tête. Et s’engager dans leur modernisation fait étrangement les affaires des coloristes capillaires… Autant donc préparer le terrain comme il se doit.
