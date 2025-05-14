Dernières publications
Commande publique : nos PME et ETI ont du talent, alors utilisons-le !
Dans cette chronique d’invité, Stéphane Blanc, président-fondateur d’AntemetA, apostrophe les décideurs publics afin qu’ils prennent la mesure des difficultés qu’ont les PME innovantes de la tech française pour accéder aux marchés publics.
[Tribune] La résilience aux cyberattaques dépend du plan de sauvegarde et de reprise d'activité
La multiplication des pannes informatiques et des cyberattaques prouve chaque jour la vulnérabilité de nos systèmes. Pourtant, la convergence des stratégies de cybersécurité d'une part, de sauvegarde et de reprise d'activité d'autre part, rendrait les entreprises plus résilientes et leur permettrait de s'assurer contre les risques cyber.