[Tribune] La résilience aux cyberattaques dépend du plan de sauvegarde et de reprise d'activité

La multiplication des pannes informatiques et des cyberattaques prouve chaque jour la vulnérabilité de nos systèmes. Pourtant, la convergence des stratégies de cybersécurité d'une part, de sauvegarde et de reprise d'activité d'autre part, rendrait les entreprises plus résilientes et leur permettrait de s'assurer contre les risques cyber.