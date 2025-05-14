Dernières publications

Commande publique : nos PME et ETI ont du talent, alors utilisons-le !

Dans cette chronique d’invité, Stéphane Blanc, président-fondateur d’AntemetA, apostrophe les décideurs publics afin qu’ils prennent la mesure des difficultés qu’ont les PME innovantes de la tech française pour accéder aux marchés publics.
Stéphane Blanc, CEO et fondateur d’Antemeta

[Tribune] La résilience aux cyberattaques dépend du plan de sauvegarde et de reprise d'activité

La multiplication des pannes informatiques et des cyberattaques prouve chaque jour la vulnérabilité de nos systèmes. Pourtant, la convergence des stratégies de cybersécurité d'une part, de sauvegarde et de reprise d'activité d'autre part, rendrait les entreprises plus résilientes et leur permettrait de s'assurer contre les risques cyber.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.