[Tribune] La convergence OT/IT et son impact sur la cybersécurité

Les désaccords sur la supervision technique entre les équipes IT et OT ne sont pas rares. Ceci est en partie dû aux différences entre les objectifs critiques et les approches existantes pour ces deux domaines techniques. Pourtant, il ne fait nul doute aujourd’hui que pour le secteur industriel, la clé de la cybersécurité réside dans la convergence des deux disciplines. Matthieu Jouzel, Solutions Engineer chez BeyondTrust, nous livre son analyse.
Matthieu Jouzel, Solutions Engineer de BeyondTrust

[Tribune] Les hackers de Lapsus$ révèlent les faiblesses des services de support

Ces derniers jours auront été intenses pour les hackers du groupe Lapsus$, également appelé DEV-0537. Sept membres présumés de Lapsus$, de 16 à 21 ans, ont été appréhendés par la police londonienne.
