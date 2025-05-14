[Tribune] La convergence OT/IT et son impact sur la cybersécurité

Les désaccords sur la supervision technique entre les équipes IT et OT ne sont pas rares. Ceci est en partie dû aux différences entre les objectifs critiques et les approches existantes pour ces deux domaines techniques. Pourtant, il ne fait nul doute aujourd’hui que pour le secteur industriel, la clé de la cybersécurité réside dans la convergence des deux disciplines. Matthieu Jouzel, Solutions Engineer chez BeyondTrust, nous livre son analyse.