Jean-Christophe Vitu,

Industries 4.0 : le grand écart entre technologies et cyberprotections !

Après la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation, la 4ième révolution industrielle est arrivée sous le nom attractif d’industrie 4.0.
Jean-Christophe Vitu,

Comptes à privilèges : Hacker, attaque-moi si tu peux

Le vol des accès à privilèges est au cœur du cycle d'attaques, car les hackers ont besoin des informations d'identification d’administration d'un utilisateur pour se déplacer latéralement dans le réseau, accéder aux serveurs critiques et prendre le contrôle des systèmes.
Pour relever ces défis liés à la cyber-sécurité, une campagne internationale de sensibilisation à la sécurisation des données sensibles est lancée par les organisations et les éditeurs de sécurité afin de limiter ces attaques et notamment les conséquences parfois irréversibles qu’elles engendrent. CyberArk propose de se projeter dans les bonnes pratiques de l’année 2014 en 10 points clés

Jean-Christophe Vitu, CyberArk – Les 10 prédictions 2014 en matière de cyber-attaques avancées

L’année 2013 fût une année éprouvante sur le plan de la sécurité informatique : tandis que les entreprises devaient faire face à de nouvelles formes d’attaques ciblées, la protection des données et de la vie privée a été sérieusement remise en cause.
