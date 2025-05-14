Dernières publications
Industries 4.0 : le grand écart entre technologies et cyberprotections !
Après la mécanisation, l'industrialisation et l'automatisation, la 4ième révolution industrielle est arrivée sous le nom attractif d’industrie 4.0.
Comptes à privilèges : Hacker, attaque-moi si tu peux
Le vol des accès à privilèges est au cœur du cycle d'attaques, car les hackers ont besoin des informations d'identification d’administration d'un utilisateur pour se déplacer latéralement dans le réseau, accéder aux serveurs critiques et prendre le contrôle des systèmes.
Jean-Christophe Vitu, CyberArk – Les 10 prédictions 2014 en matière de cyber-attaques avancées
L’année 2013 fût une année éprouvante sur le plan de la sécurité informatique : tandis que les entreprises devaient faire face à de nouvelles formes d’attaques ciblées, la protection des données et de la vie privée a été sérieusement remise en cause.