Dernières publications

Isabelle Lamaison Donato, Directrice de l’Innovation d’Inetum France

L'IA générative, un levier de transformation pour Inetum et ses clients

Selon une étude récente de Numeum, 80 % des entreprises du secteur IT ont intégré l'IA générative dans leurs opérations, faisant de cette technologie un moteur d'innovation et de productivité essentiel pour répondre aux attentes croissantes du marché. Ce développement stratégique met en lumière le rôle clé des entreprises de services numériques dans l'accompagnement de leurs clients vers une adoption efficace de l'IA.
Être en capacité de murmurer aux oreilles des décideurs

CIO : 4 prérequis pour réussir sa stratégie d’innovation

Conviction, implication des métiers, budget, communication, réseau professionnel : les CIO doivent actionner en parallèle un certain nombre de leviers s’ils veulent que leur stratégie d’innovation soit couronnée de succès. Isabelle Donato, Directrice de l’innovation d’Inetum France nous livre son analyse...
