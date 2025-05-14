[Chronique] Prospective : le questionnement sur l’avenir s’impose désormais à tous

Catherine Coirault est Directrice de Recherche à l’INSERM ; elle participe dans le cadre de Sorbonne Université aux réflexions et programmes sur les relations entre Science et Société. Dans le texte ci-dessous, elle livre sa propre vision des enjeux de la prospective, après qu’un panel de personnalités nous a fait part de différentes visions sur le thème, suite à l’expérience du confinement.