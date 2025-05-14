Dernières publications
[Chronique] L’expert du Futur : un entrepreneur !
Cette nouvelle chronique sur les experts du futur pour les entreprises épingle le relation archaïque « employeur-employé » qui met à mal la transformation des organisations.
[Chronique] Entre science et expertise, comment distinguer les vrais prospectivistes des charlatans ?
En partenariat avec l’Institut des Hautes Etudes en Sciences et Techniques, RIST analyse la légitimité de l’expertise dans les prises de décision, dans des environnements complexes où prédicateurs et charlatans sont nombreux.
[Chronique] Expert achats, le syndrome Dr. Jekyll et M. Hyde
Imaginer l’expert « Achats » du futur est une gageure. Les spécialistes des achats – professionnels et académiques patentés – en dissertent à plus soif entre eux. Mais qui à part le cercle étroit des initiés Achats en a la moindre idée ?
[Chronique] Séduire les jeunes hypermodernes avec la « marque Expert » ?
Il y a une dizaine d’années, j’ai (François) animé avec les étudiants de Master Ressources Humaines de Dauphine un petit dispositif visant à comparer d’une part les attentes de jeunes en sortie d’école vis-à-vis de leurs futurs premiers employeurs et d’autre part les attentes des DRH vis-à-vis des jeunes. Nous avions ciblé des jeunes de grandes écoles ou de filières universitaires prestigieuses…
[Chronique] Expert innovation, le syndrome de King Kong
Dans cette nouvelle chronique sur les experts de demain de RIST groupe, Philippe Portier nous livre une analyse haute en couleur et très imagée du spécialiste de l’innovation dans les organisations et de ses enjeux de transformation.
[Chronique] Le rôle de l’expert dans le management des connaissances
Dans leur nouvelle série d’articles pour 2021, nos chroniqueurs de RIST Groupe lancent une réflexion prospective sur les profils des « experts du futur »
[Chronique] Prospective : le questionnement sur l’avenir s’impose désormais à tous
Catherine Coirault est Directrice de Recherche à l’INSERM ; elle participe dans le cadre de Sorbonne Université aux réflexions et programmes sur les relations entre Science et Société. Dans le texte ci-dessous, elle livre sa propre vision des enjeux de la prospective, après qu’un panel de personnalités nous a fait part de différentes visions sur le thème, suite à l’expérience du confinement.
Plan de transformation : comment éviter de se mettre tout le monde à dos ?
[Chronique de Tao Tank©] Cette usine métallurgique fabriquant des aciers spéciaux est l’une des moins performantes de son Groupe. En désespoir de cause, son Directeur met au point, avec le Responsable de production et le DRH, un plan de la dernière chance : donner plus de responsabilités et d’autonomie aux équipes de production.
Connaissez-vous (vraiment) votre culture d’entreprise ?
[Chronique de Tao Tank©] Cinquième facteur clef de succès : prendre en compte la culture réelle de l’entreprise. Le cas ? Un grand groupe du CAC 40 fait appel, via son DRH, à un consultant pour faire évoluer sa culture d’entreprise en vue d’investir les pays émergents.
Révolution organisationnelle : une symphonie pour violon solo
[Chronique de Tao Tank©] - Dans cette entreprise de services comportant 2 000 personnes, le DRH a été recruté pour une prise effective de poste le 2 janvier. Ca sonne bien, cette date ! C’est propre comme début ! Mais pendant le mois de décembre, il étudie les dossiers et vient prendre la température de son équipe.
Un directeur de la recherche et de l’innovation qui fait l’hélicoptère
[Chronique de Tao Tank©] Critère de succès numéro 3 : combiner les approches stratégiques avec la prise en compte des réalités de terrain, que les dirigeants vont côtoyer directement, préférant passer de longues heures dans un même lieu pour « sentir le réel » que des moments fugaces et convenus dans de multiples lieux. C’est ce que nous appelons « faire l’hélicoptère ».
Changer ensemble ou se changer soi-même ?
[Chronique de Tao Tank©] - Facteur clef de succès : impliquer tous les acteurs locaux dans un nouveau projet est indispensable pour aboutir à un résultat plus global. Pour illustrer un facteur clé de succès de la transformation d’une entreprise, intéressons-nous à la mise en place d’une nouvelle entité, au sein d’un grand groupe français comportant plusieurs divisions indépendantes toutes concernées par des produits à haute technologie.
Perdre du temps pour en gagner
[Chronique de Tao Tank©] - Premier facteur clef de succès : mener des pré projets en mouvement, réversibles et participatifs. Ce premier cas relate l’aventure numérique d’une chaine de franchise d’environ deux cents magasins. L’équipe du Siège comporte une Direction commerciale qui négocie les conditions commerciales, construit et anime l’offre pour les magasins, la communication, les actions promotionnelles.