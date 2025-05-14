[Tribune] Métaverse, jumeaux numériques et le futur de l’expérience de la vente au détail

Lorsque Neal Stephenson, auteur du Samouraï Virtuel, a inventé le terme "metaverse" dans son livre en 1992, il était loin de se douter que ce mot engendrerait une industrie valant des milliards de dollars 30 ans plus tard. Le métaverse est un sujet qui suscite beaucoup d'enthousiasme et de nombreux détaillants ont déjà créé une présence numérique pour les consommateurs férus de technologie. Analyse du Dr Biswa Sengupta, Chercheur Technique et Responsable Machine Learning chez Zebra Technologies.