Dernières publications

Ludovic-Pinon-article

Enquête sur le BIM : la France en bonne position mais doit aller plus loin

Selon l’enquête BIM Survey de McGraw Hill Construction[1], la France fait partie des pays où l'implantation du BIM est en cours depuis plusieurs années.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.