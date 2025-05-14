[Tribune] Comment pacifier la guerre des talents IT ?

Sur un marché du recrutement en forte tension dans les métiers de l’IT, une situation de saturation est en train de s’installer et pèse de plus en plus sur le développement et la compétitivité des entreprises. Pour Félix Lemaignent, Chief Digital Officer de Club Freelance-Mindquest, plutôt que de se battre sur des critères classiques comme les salaires, elles doivent comprendre que l’expérience des collaborateurs commence par celle des candidats.