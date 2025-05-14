[Tribune] Stratégie « data centric » : l’importance de la vision

En provenance de sites web, de réseaux sociaux, ou encore d’objets connectés, les données échangées se révèlent chaque année toujours plus volumineuses. Un phénomène qui a pris une toute autre ampleur depuis le début de la crise sanitaire il y a un an et la digitalisation des organisations à « marche forcée » qui en a découlé. Plus que jamais, Abdelaziz Joudar, dirigeant de DataValue Consulting, estime que ces dernières doivent maitriser toute la chaîne de valeur de la donnée, de sa collecte au traitement jusqu’à sa restitution.