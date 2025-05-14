Dernières publications

Valérie Bourbon CIO groupe Bel image Une

Au sein du groupe Bel, les clés d’un partenariat étroit entre CIO et Comex

Arrivée chez Bel il y a huit mois, Valérie Bourbon revient sur l’évolution de la fonction de CIO au cours de la dernière décennie, désormais plus ouverte et transversale, et anticipe les changements encore à venir. Elle détaille également les projets informatiques mis en chantier dans le cadre du plan de transformation engagé par l’entreprise de l’industrie agroalimentaire sur les cinq prochaines années, pour gagner en efficacité et se différencier sur son marché.
Dassault Systèmes - Plateforme 3DExperience

Le jumeau virtuel est un accélérateur de la digitalisation

Pièce maitresse de la digitalisation dans le secteur industriel, les jumeaux virtuels permettent de simuler divers scénarios et d’en mesurer les impacts pour prendre les meilleures décisions. Mais l’arrivée des dernières technologies décuplent les leviers d’optimisation. Entretien avec Henri Beringer, directeur chez Dassault Systèmes, en charge de solutions pour l’industrie automobile et les nouvelles solutions de mobilité.
Data un moteur de la performance industrielle pour Siemens

La data, un moteur de la performance industrielle pour Siemens

Les systèmes de collecte et d’analyse des données de nouvelle génération facilitent l’évolution des usines vers l’industrie 4.0, pour plus de performance. A travers ses solutions, d’abord mises en œuvre en interne, Siemens mesure au quotidien les progrès réalisés ces dernières années. Entretien avec Vincent Jauneau, vice-président de Siemens France, directeur de la division Digital Industries.
Numeum numérique porteur de sens

Numeum : La confiance doit devenir une priorité des acteurs du secteur

A l’occasion des 10 ans d’Alliancy et la sortie de notre numéro spécial anniversaire, l’association Numeum revient sur la décennie passée et sur les nouveaux enjeux du secteur dans une économie désormais mondialisée et confrontée à des crises multiples. Entretien avec ses deux co-présidents, Godefroy de Bentzmann (groupe Devoteam) et Pierre-Marie Lehucher (groupe Berger-Levrault).
Numérique porteur de sens

Débat de la rédaction Alliancy Spécial 10 ans : Sans un numérique de confiance, point de salut

Alliancy a accueilli dans ses locaux des directeurs et responsables de systèmes d’information de grands groupes lors d’un diner-débat de la rédaction, en partenariat avec plusieurs acteurs du marché, pour partager leurs visions d’un « numérique porteur de sens » et leurs idées.
Smaël Bouakaz, directeur adjoint chez Sinteo (

Sinteo passe en mode connecté

Spécialisé dans la performance environnementale des bâtiments, la société de conseil et d’ingénierie adopte de nouveaux outils pour collecter et analyser plus efficacement les données de mesure. Exploitées via des plateformes conçues pour répondre à ces enjeux, les technologies d’IoT et de Big data garantissent des traitements optimisés.
Olivier Guillemot, directeur général délégué du bureau d’études.

H3C-énergies met le digital au service de l’efficacité opérationnelle

Le bureau d’études spécialisé dans la performance énergétique et environnementale dans le monde du bâtiment met à profit les technologies d’IoT et de Big data pour optimiser l’accompagnement de ses clients.
La razzia des Gafa

Intelligence artificielle : la razzia des Gafa

La France regorge de start-up dans les technologies d’intelligence artificielle (IA). Mais, à coup d’acquisitions, les Google, Amazon, Facebook et Apple (Gafa) mènent la danse au plan mondial, suivis par IBM et Microsoft, historiquement présents sur ce créneau.
Cecile Wendling, responsable de la prospective du groupe d’assurances AXA,

Cécile Wendling (Axa) « Pour l’adoption de l’IA, la régulation sera clé »

À l’occasion d’un colloque organisé par le Cigref (*), la responsable de la prospective du groupe d’assurances AXA, a présenté trois scénarios d’adoption de l’intelligence artificielle à l’horizon 2030. Selon ses conclusions, ce­e technologie ne sera acceptée et déployée à grande échelle que si elle est encadrée par un régulateur de confiance.
IA : le marché du décisionnel également à la pointe

IA : le marché du décisionnel également à la pointe

Si la plupart des grands acteurs de l’informatique s’intéressent à l’IA, ceux positionnés sur le décisionnel ont pris le train très tôt, dans le prolongement logique de leurs outils analytiques. L’expertise et l’expérience dans le traitement des données sont des atouts considérables.
Pokémon Go

Cybersécurité : comment les entreprises chassent les gamers

Le phénomène Pokémon Go n’épargne pas le monde des entreprises. En plus des dispositifs techniques qui sécurisent les systèmes, la mise en place de chartes d’utilisation et les alertes s’imposent.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.