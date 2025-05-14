Au sein du groupe Bel, les clés d’un partenariat étroit entre CIO et Comex

Arrivée chez Bel il y a huit mois, Valérie Bourbon revient sur l’évolution de la fonction de CIO au cours de la dernière décennie, désormais plus ouverte et transversale, et anticipe les changements encore à venir. Elle détaille également les projets informatiques mis en chantier dans le cadre du plan de transformation engagé par l’entreprise de l’industrie agroalimentaire sur les cinq prochaines années, pour gagner en efficacité et se différencier sur son marché.