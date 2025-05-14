Dernières publications
Au sein du groupe Bel, les clés d’un partenariat étroit entre CIO et Comex
Arrivée chez Bel il y a huit mois, Valérie Bourbon revient sur l’évolution de la fonction de CIO au cours de la dernière décennie, désormais plus ouverte et transversale, et anticipe les changements encore à venir. Elle détaille également les projets informatiques mis en chantier dans le cadre du plan de transformation engagé par l’entreprise de l’industrie agroalimentaire sur les cinq prochaines années, pour gagner en efficacité et se différencier sur son marché.
Le jumeau virtuel est un accélérateur de la digitalisation
Pièce maitresse de la digitalisation dans le secteur industriel, les jumeaux virtuels permettent de simuler divers scénarios et d’en mesurer les impacts pour prendre les meilleures décisions. Mais l’arrivée des dernières technologies décuplent les leviers d’optimisation. Entretien avec Henri Beringer, directeur chez Dassault Systèmes, en charge de solutions pour l’industrie automobile et les nouvelles solutions de mobilité.
La data, un moteur de la performance industrielle pour Siemens
Les systèmes de collecte et d’analyse des données de nouvelle génération facilitent l’évolution des usines vers l’industrie 4.0, pour plus de performance. A travers ses solutions, d’abord mises en œuvre en interne, Siemens mesure au quotidien les progrès réalisés ces dernières années. Entretien avec Vincent Jauneau, vice-président de Siemens France, directeur de la division Digital Industries.
Numeum : La confiance doit devenir une priorité des acteurs du secteur
A l’occasion des 10 ans d’Alliancy et la sortie de notre numéro spécial anniversaire, l’association Numeum revient sur la décennie passée et sur les nouveaux enjeux du secteur dans une économie désormais mondialisée et confrontée à des crises multiples. Entretien avec ses deux co-présidents, Godefroy de Bentzmann (groupe Devoteam) et Pierre-Marie Lehucher (groupe Berger-Levrault).
Débat de la rédaction Alliancy Spécial 10 ans : Sans un numérique de confiance, point de salut
Alliancy a accueilli dans ses locaux des directeurs et responsables de systèmes d’information de grands groupes lors d’un diner-débat de la rédaction, en partenariat avec plusieurs acteurs du marché, pour partager leurs visions d’un « numérique porteur de sens » et leurs idées.
Sinteo passe en mode connecté
Spécialisé dans la performance environnementale des bâtiments, la société de conseil et d’ingénierie adopte de nouveaux outils pour collecter et analyser plus efficacement les données de mesure. Exploitées via des plateformes conçues pour répondre à ces enjeux, les technologies d’IoT et de Big data garantissent des traitements optimisés.
H3C-énergies met le digital au service de l’efficacité opérationnelle
Le bureau d’études spécialisé dans la performance énergétique et environnementale dans le monde du bâtiment met à profit les technologies d’IoT et de Big data pour optimiser l’accompagnement de ses clients.
Intelligence artificielle : la razzia des Gafa
La France regorge de start-up dans les technologies d’intelligence artificielle (IA). Mais, à coup d’acquisitions, les Google, Amazon, Facebook et Apple (Gafa) mènent la danse au plan mondial, suivis par IBM et Microsoft, historiquement présents sur ce créneau.
Cécile Wendling (Axa) « Pour l’adoption de l’IA, la régulation sera clé »
À l’occasion d’un colloque organisé par le Cigref (*), la responsable de la prospective du groupe d’assurances AXA, a présenté trois scénarios d’adoption de l’intelligence artificielle à l’horizon 2030. Selon ses conclusions, cee technologie ne sera acceptée et déployée à grande échelle que si elle est encadrée par un régulateur de confiance.
IA : le marché du décisionnel également à la pointe
Si la plupart des grands acteurs de l’informatique s’intéressent à l’IA, ceux positionnés sur le décisionnel ont pris le train très tôt, dans le prolongement logique de leurs outils analytiques. L’expertise et l’expérience dans le traitement des données sont des atouts considérables.