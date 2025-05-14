Dernières publications

Cybersécurité des adolescents

Cybersécurité des adolescents : Un équilibre fragile entre addiction, contenus choquants et cyberharcèlement

: Une récente étude menée par le pôle Society de CSA révèle des chiffres préoccupants sur l'utilisation d'Internet par les adolescents âgés de 13 à 14 ans. Entre addiction aux écrans, exposition à des contenus inappropriés et cyberharcèlement...
Gilles Moyse fondateur de reciTAL

ChatGPT ne remplacera pas les travailleurs, mais ceux qui l’utilisent remplaceront ceux qui ne l’utilisent pas

Alors que l'Intelligence Artificielle Générative occupe désormais une place démesurée dans l'actualité, Gilles Moyse éclaire les enjeux soulevés par la généralisation de l'IAG. Un débat que le fondateur de reciTAL, docteur en intelligence artificielle et auteur de « Donnerons-nous notre langue au ChatGPT ? » juge à la fois biaisé et superficiel.
CES 2024 la déferlante de lintelligence artificielle générative

CES 2024 : la déferlante de l’intelligence artificielle générative

Le Consumer Electronic Show (CES), qui se tient cette année du 9 au 12 janvier, met en exergue l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle générative (IAG). Des géants de l'industrie aux startups ambitieuses en passant par les fabricants de voitures ou d’électroménager, tous se tournent vers l'IAG, promettant des révolutions tous azimuts.
Aquawizz-lacroix

Aquawize met l’IA au service de la préservation de la ressource en eau

Lacroix déploie avec Aquawize une approche innovante dans la gestion de l'eau. Le spécialiste de la fabrication d’objets industriels connectés remporte le Trophée Alliancy 2023 dans la catégorie Environnement – Innovation technologique.
Romain Deffrenne. Président de REYOUZZ.

Reyouzz réinvente le recyclage et la consommation responsable

Reyouzz remporte le Trophée Alliancy 2023 dans la catégorie Environnement – Innovation technologique. La jeune entreprise offre une solution de recyclage et de reconditionnement des appareils électroniques tout en favorisant l'inclusion sociale via une solution made in France.
Iain Drennan, directeur exécutif de WeProtect Global Alliance

Violences sexuelles sur mineurs : le mauvais génie de l’IA générative

Un mois après la parution du rapport annuel de la WeProtect Global Alliance, son directeur exécutif se félicite des retombées politiques et médiatiques. Iain Drennan alerte particulièrement sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative par des délinquants sexuels du monde entier pour soumettre des mineurs à leurs pulsions. Il appelle les États à une réglementation ferme et harmonisée, et les acteurs du privé à la mobilisation.
Intelligence artificielle générative - Docaposte tente le pari de la souveraineté

Intelligence artificielle générative : Docaposte tente le pari de la souveraineté pour séduire les professionnels

Docaposte souhaite renforcer son positionnement en tant que tiers de confiance numérique. Comment ? En proposant sa première offre d'IAG
