Violences sexuelles sur mineurs : le mauvais génie de l’IA générative

Un mois après la parution du rapport annuel de la WeProtect Global Alliance, son directeur exécutif se félicite des retombées politiques et médiatiques. Iain Drennan alerte particulièrement sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative par des délinquants sexuels du monde entier pour soumettre des mineurs à leurs pulsions. Il appelle les États à une réglementation ferme et harmonisée, et les acteurs du privé à la mobilisation.