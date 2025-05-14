Dernières publications
Cybersécurité des adolescents : Un équilibre fragile entre addiction, contenus choquants et cyberharcèlement
: Une récente étude menée par le pôle Society de CSA révèle des chiffres préoccupants sur l'utilisation d'Internet par les adolescents âgés de 13 à 14 ans. Entre addiction aux écrans, exposition à des contenus inappropriés et cyberharcèlement...
ChatGPT ne remplacera pas les travailleurs, mais ceux qui l’utilisent remplaceront ceux qui ne l’utilisent pas
Alors que l'Intelligence Artificielle Générative occupe désormais une place démesurée dans l'actualité, Gilles Moyse éclaire les enjeux soulevés par la généralisation de l'IAG. Un débat que le fondateur de reciTAL, docteur en intelligence artificielle et auteur de « Donnerons-nous notre langue au ChatGPT ? » juge à la fois biaisé et superficiel.
CES 2024 : la déferlante de l’intelligence artificielle générative
Le Consumer Electronic Show (CES), qui se tient cette année du 9 au 12 janvier, met en exergue l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle générative (IAG). Des géants de l'industrie aux startups ambitieuses en passant par les fabricants de voitures ou d’électroménager, tous se tournent vers l'IAG, promettant des révolutions tous azimuts.
Aquawize met l’IA au service de la préservation de la ressource en eau
Lacroix déploie avec Aquawize une approche innovante dans la gestion de l'eau. Le spécialiste de la fabrication d’objets industriels connectés remporte le Trophée Alliancy 2023 dans la catégorie Environnement – Innovation technologique.
Reyouzz réinvente le recyclage et la consommation responsable
Reyouzz remporte le Trophée Alliancy 2023 dans la catégorie Environnement – Innovation technologique. La jeune entreprise offre une solution de recyclage et de reconditionnement des appareils électroniques tout en favorisant l'inclusion sociale via une solution made in France.
Violences sexuelles sur mineurs : le mauvais génie de l’IA générative
Un mois après la parution du rapport annuel de la WeProtect Global Alliance, son directeur exécutif se félicite des retombées politiques et médiatiques. Iain Drennan alerte particulièrement sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative par des délinquants sexuels du monde entier pour soumettre des mineurs à leurs pulsions. Il appelle les États à une réglementation ferme et harmonisée, et les acteurs du privé à la mobilisation.