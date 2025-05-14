Dernières publications
Le CIO, garant de la sûreté à l’ère de l’IA
Un article proposé par Astran dans le cadre de « What’s Next, CIO ? », l’observatoire DSI d’Alliancy. Tout au long de l’année, les partenaires de l’observatoire s’engagent à faire progresser l’écosystème du numérique par le partage de pratiques et la confrontation d’avis. Ils se mettent au service de la communauté des CIO pour leur permettre d’anticiper et d’incarner le changement dans leurs organisations.
Co-construire la résilience : face au risque numérique, le travail collectif entre les éditeurs et les utilisateurs n’a jamais été aussi important
D’ici 2031, une cyberattaque violente aura lieu toutes les 2 secondes . Et le prix à payer pour nos entreprises ne fait qu’augmenter - avec un nouveau record déjà établi à 75 millions de dollars payés à un attaquant pour un seul ransomware en 2024 - qui s’ajoute au gouffre des pertes opérationnelles, évaluées à 56 millions d’euros par semaine pour chaque cyberattaque selon Gartner déjà en 2019.
La cybersécurité, porte d’entrée du CIO au Comex ?
Quelles que soient l’organisation et l’histoire d’une entreprise, son CIO a dorénavant un rôle majeur à jouer en matière de cybersécurité. De quoi l’aider dans ses interactions au sein du comité exécutif.
The Empowering CIO : déléguer la propriété et la responsabilité des outils informatiques aux équipes business pour cultiver l’excellence
