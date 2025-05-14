Andréa Jacquemin

L’enjeu du DSI au sein du Comex en 2024 : cadrer l’effervescence technologique

Dans le paysage digital à l’horizon 2030 et face à l’essor fulgurant de la « New Tech » (SaaS, IA, low-code/no-code, etc.), l’autonomie technologique pour l’ensemble des employés devient un enjeu central pour les organisations, favorisant l’agilité et l’efficacité à tous les niveaux. Toutefois, des risques et des défis inhérents à ces nouvelles pratiques font leur apparition pour la direction des systèmes d’information et les équipes IT. Les DSI doivent apporter des réponses à ces enjeux d’innovation stratégiques et obtenir le soutien du Comex.