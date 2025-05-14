Dernières publications
L’enjeu du DSI au sein du Comex en 2024 : cadrer l’effervescence technologique
Dans le paysage digital à l’horizon 2030 et face à l’essor fulgurant de la « New Tech » (SaaS, IA, low-code/no-code, etc.), l’autonomie technologique pour l’ensemble des employés devient un enjeu central pour les organisations, favorisant l’agilité et l’efficacité à tous les niveaux. Toutefois, des risques et des défis inhérents à ces nouvelles pratiques font leur apparition pour la direction des systèmes d’information et les équipes IT. Les DSI doivent apporter des réponses à ces enjeux d’innovation stratégiques et obtenir le soutien du Comex.
[Tribune] Sous le nez de la direction générale, la vraie digitalisation s’active
Andréa Jacquemin, fondateur et CEO de Beamy nous livre son analyse sur la digitalisation souterraine qui apparaît dans les entreprises, portée par l’usage massif des outils disponibles en ligne, et qui ne cesse de prendre de l’ampleur et augmente considérablement la surface d’exposition aux cyberattaques.