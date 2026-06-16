Vice-amiral d’escadre (2S), Arnaud Coustillière préside depuis 2021 le Pôle d’excellence cyber (PEC). Cette association a été fondée par le ministère des Armées et la Région Bretagne pour structurer un écosystème cyber de confiance. Le PEC organise chaque année à Rennes l’European Cyber Week. Né à Toulon en 1960 et entré à l’École navale en 1981, il a partagé sa carrière entre les commandements à la mer et des postes de haut niveau en administration centrale, avec une spécialisation dans les télécommunications et la cyberdéfense. Il a été le premier officier général cyberdéfense du ministère des Armées en 2011, puis l’architecte et le premier commandant de la cyberdéfense française (ComCyber) jusqu’en 2017. Devenu ensuite DSI du ministère des Armées, il y a piloté la transformation numérique. Il a quitté le service actif en 2020 et conseille depuis des acteurs économiques français sur les questions cyber et numériques. Il a publié “Soldat de la cyberguerre” (Tallandier, 2024), préfacé par Jean-Yves Le Drian.