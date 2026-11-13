DSI : reprenez la main sur vos dépendances

Face aux tensions géopolitiques, aux cybermenaces et à l’accélération de l’IA, les DSI ont deux leviers : leur pouvoir de conseil auprès des directions générales et leur capacité à orienter les choix de leurs prestataires. Début octobre, une cyberattaque a frappé les systèmes frigorifiques de centaines de supermarchés ; quelques jours plus tard, des ports nationaux étaient perturbés. Les cyberattaques ne se limitent pas au vol de données : elles compromettent la continuité des opérations. La résilience numérique dépasse la seule sécurité informatique.

L’IA progresse à un rythme galopant et devient accessible aux attaquants. L’enjeu n’est plus seulement de l’adopter, mais de savoir dans quelles conditions et avec quelles dépendances : origine des modèles, hébergement des données, garanties de sécurité et choix des fournisseurs sont devenus des critères de décision stratégique. Un monde dominé par de nouveaux rapports de force rend nos dépendances technologiques de plus en plus stratégiques. Trump en grand perturbateur, suivi par la Tech américaine ; la doctrine MAGA : conservatisme replié et libertarisme numérique au profit d’une infime minorité fortunée. Aux Européens d’en tirer la leçon : renforcer notre autonomie stratégique et réduire nos dépendances devient indispensable.

Continuer comme avant ou s’adapter ?

Les grandes entreprises s’y sont mises, notamment à travers leurs organisations professionnelles. Quid des ETI et des PME, qui constituent une grande part de notre tissu économique ? Il devient urgent de revisiter vos architectures, de questionner vos prestataires informatiques et de cartographier votre chaîne d’approvisionnement technologique. Le monde a changé, vos critères de choix doivent évoluer avec lui. Ne plus se contenter du référentiel « Gartner » et d’une vision purement technique : ce confort ne correspond plus à la violence du monde actuel.

Où sont vos données, à quel cadre juridique sont-elles soumises, qui peut y accéder ? Et si un fournisseur clé devenait indisponible, ou si une décision politique extra-européenne vous privait d’un outil essentiel ? Qui a conçu vos modèles d’IA, qui les a entraînés et qui connaît les requêtes que vous leur adressez ?

L’objectif est clair : un système d’information résilient face à des menaces extrêmement mouvantes. Le DSI doit conseiller sa direction générale : identifier les dépendances, évaluer les risques, éclairer les décisions engageant la continuité des activités. Sa capacité à orienter les choix contractuels est un levier essentiel : avec les services des achats et équipes juridiques, imposer des garanties de sécurité, de maîtrise des données et de continuité de service.

Par où commencer ?

Connaître où sont vos données, sous quel cadre juridique et qui y a accès.

Réexaminer vos infrastructures informatiques internes et vos stratégies cloud.

Challenger vos cabinets de conseil et vos prestataires informatiques ; diversifier vos fournisseurs, imposer une réversibilité

Privilégier des partenaires européens sans sacrifier la performance.

Évaluer votre niveau de résilience numérique, indicateur de pilotage pour vos dirigeants.

Pas question de rejeter systématiquement les solutions non européennes, mais d’évaluer avec lucidité les dépendances qu’elles créent face aux performances apportées. Privilégier le marché européen n’est pas un repli protectionniste, mais un acte stratégique et politique : nos sociétés numériques ont cruellement besoin de chiffre d’affaires pour passer à l’échelle et répondre aux besoins du marché.

La résilience numérique se construit par des décisions concrètes, des investissements et des choix assumés. DSI, il ne s’agit pas de tout reconstruire du jour au lendemain, mais de choisir plutôt que de subir. Vous avez les clés pour renforcer l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe.

C’est l’enjeu de l’ECW 2026 : maîtriser nos dépendances, accélérer l’innovation et renforcer notre résilience collective.