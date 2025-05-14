Dernières publications

Johann Butting, VP EMEA de Slack

[Tribune] Pourquoi briser les silos va libérer le potentiel de votre entreprise

Johann Butting, VP EMEA at Slack, revient sur la nécessité de désiloter les processus organisationnels, managériaux et de communication des entreprises pour leur permettre de tirer le meilleur parti de l’écosystème post-crise actuel.
[Tribune] L'économie des écosystèmes : la nouvelle référence

Très peu d'entreprises fonctionnent de manière totalement autonome. La plupart d'entre elles dépendent d'autres organisations. Cet écosystème fait désormais partie intégrante de la mise sur le marché des produits, services et solutions.
[Tribune] Le cycle de l’information, la clé de la réussite dans la gestion des incidents

Johann Butting, VP EMEA de Slack, revient sur l’importance de la bonne gestion des incidents pour les entreprises dans cette période incertaine. La gestion des incidents fait partie du quotidien de nombreuses entreprises, et leur succès réside dans leur efficacité à les résoudre rapidement.
