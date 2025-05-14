Dernières publications

Adam Goldfeld, Technology Team Lead chez Classiq

[Tribune] Le monde sera-t-il plus sûr avec l’informatique quantique ?

Adam Goldfeld, Technology Team Lead chez Classiq, aborde l'impact de l'informatique quantique sur la cybersécurité, et les inquiétudes liées à cette technologie
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.