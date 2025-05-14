Dernières publications
Chronique
L’addiction à l’IA, miroir des générations futures
Dans sa nouvelle chronique, Imed Boughzala s'intéresse aux effets de l'IA sur la santé mentale et à ses autres effets de bord professionnels et sociaux. Alors : peut-on vivre avec l'IA sans en devenir dépendant ?
Chronique
Faut-il introduire l’art et la culture dans les formations d'ingénierie, pour mieux innover ?
Notre chroniqueur Imed Boughzala analyse les leviers de créativité et d'innovation des ingénieurs à l'ère numérique, et les apports du digital dans l'alliance entre art, culture et ingénierie.
Expérimentation et acceptation de l’échec à l’ère du digital : vers une société apprenante
Notre chroniqueur Imed Boughzala analyse la place prise par la culture de l'expérimentation et de l'échec dans nos sociétés. Héritage de la méthode scientifique, son adoption au sein des organisations parait être aujourd'hui l'un des défis les plus importants à relever pour s'adapter aux contraintes des transformations numériques.
La cybersécurité au service de la santé : un lien vital dans un monde hyperconnecté et incertain
Le lien entre cybersécurité et santé ne relève plus seulement de l'enjeu technique, mais touche des sujets éthique, politique et humain, explique Imed Bougzhala dans sa nouvelle chronique. Avec à la clé un défi de formation à relever.
IA-Quantique pour les systèmes complexes : quelles perspectives pour la recherche, l'éducation et l'innovation ?
Notre chroniqueur Imed Boughzala analyse les enjeux au croisement des expertises en matière d'informatique quantique et d'intelligence artificielle. Des applications industrielles à la formation, les impacts à moyen et long termes seront notables, prévoit-il.
Écoles d'ingénieurs : quand le numérique amène "l'internationalisation augmentée"
Dans cette nouvelle chronique, Imed Boughzala revient sur la nécessité grandissante de repenser la dimension internationale de l'enseignement des écoles supérieures françaises alors que le numérique transforme en profondeur les possibilités pour les étudiants nationaux ou internationaux.
Comment l’enseignement supérieur se réinvente autour de nouvelles stratégies d’expérience phygitale
Notre chroniqueur Imed Bougzhala décrypte la façon dont les établissements d’enseignement supérieur s’emparent de la technologie pour proposer des « expériences étudiantes » réussies. Une approche « phygitale » pas si différente de ce que d’autres secteurs d’activités peuvent connaître pour leurs propres utilisateurs.
Excellence scientifique, culture généraliste, responsabilité sociétale... A l'ère de l'IA, le modèle unique de l'ingénieur formé à la française
Notre chroniqueur Imed Bougzhala détaille ce qui est un atout français à l’ère de l’IA et de l’accélération numérique : le modèle de formation de nos ingénieurs. Une approche qui pourrait inspirer à l’international.
Souveraineté, sobriété, frugalité... et si on adoptait un numérique plus résilient ?
Notre chroniqueur Imed Boughzala détaille les liens à établir entre les concepts de l'innovation frugale et les enjeux actuels liés aux dépendances technologiques et à la souveraineté numérique qui préoccupent de plus en plus les organisations.
Intelligence digitale : les opportunités entrepreneuriales du numérique responsable
Dans sa nouvelle chronique, Imed Boughzala décrypte les croisements possibles entre esprit d'entreprise et enjeux du numérique responsable. Il appelle les entrepreneurs à intégrer ce nouveau contexte d'usage dès la phase de conception de leurs projets.
Informatique, numérique et digital : utilise-t-on encore les bons mots dans les entreprises ?
Année après année, la confusion continue de régner. Pour sa 50eme chronique consacrée à l'intelligence digitale, Imed Boughzala revient sur l'importance de comprendre les nuances derrière les termes utilisés quotidiennement dans les transformations d'entreprise.
Le digital a besoin de femmes pour changer le cours de l'Histoire
En s'interrogeant sur la faible représentation persistante des femmes dans le numérique, notre chroniqueur Imed Bougzhala en profite pour remettre un coup de projecteur sur ces nombreuses expertes qui ont "changé le cours de l'Histoire" en construisant le numérique. Il souligne aussi le rôle des écoles françaises pour sortir de la tendance actuelle.
Les neuf erreurs fatales qui sabotent la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur
Dans sa nouvelle chronique, Imed Boughzala explore les difficultés qu’ont de nombreux établissements d’enseignement à mobiliser « l’intelligence digitale » qui doit leur permettre de donner du sens à leurs usages numériques. A partir de sa propre expérience, il ouvre des pistes pour éviter ces écueils.
Un avenir numérique plus responsable : préparer la nouvelle génération à l’intelligence digitale
Cette nouvelle chronique d’Imed Boughzala nous invite à réfléchir aux résolutions à adopter pour accompagner les nouvelles générations, appelée à porter le flambeau d’un numérique plus responsable. Face à des réalités et des dangers d’un monde digitalisé pas toujours facile à saisir, le développement de l’intelligence digitale sans attendre la majorité est essentielle pour préparer les responsables de demain.
Souveraineté numérique et sobriété : le rôle stratégique des écoles d'ingénieurs
Notre chroniqueur Imed Boughzala explore ce mois-ci les interactions sous-estimées entre deux concepts médiatiques mais rarement associés : la souveraineté numérique et la sobriété. Il revient à cette occasion sur le rôle clé des écoles d’ingénieurs dans l’écosystème de formation et d’innovation face à ces enjeux.
Concilier sobriété numérique et calcul haute performance, un oxymore ?
Dans sa nouvelle chronique, Imed Boughzala détaille les perspectives qui pourraient permettre de mettre en cohérence deux approches du numérique qui peuvent paraître opposées de prime abord.
Modèles d’affaires numériques et enseignement supérieur : hybride et à distance, une évolution naturelle
Notre chroniqueur Imed Boughzala continue son exploration des marqueurs de l’intelligence digitale dans un monde moderne, avec un focus sur les choix réalisés par les écoles d’ingénieurs dans la période post-Covid.
Pourquoi le Calcul Haute Performance et les « Données Massives » reviennent en force à l’ère de l’IA
Notre chroniqueur Imed Boughzala fait sa rentrée en reprenant sa série consacrée à l’intelligence digitale. Selon lui, après avoir fait les gros titres des années 2010, la synergie HPC/Big Data prend une nouvelle dimension avec le focus actuel sur l’intelligence artificielle.
Intelligence digitale : face à l’omniprésence des écrans, la santé visuelle peut-elle être préservée en entreprise ?
Notre chroniqueur Imed Boughzala achève son triptyque d’articles consacrés aux impacts de nos usages digitaux professionnels sur la santé, avec un focus consacré à la vision. L’occasion de lister des pratiques qui peuvent aider tous les collaborateurs, notamment les plus jeunes.
Episode 3/4
La Réalité étendue : prêt pour un voyage au-delà des limites du réel ?
Notre chroniqueur invité Imed Boughzala propose un tour d’horizon de la place prise par les technologies de la « XR » dans nos vies. Au-delà du loisir, il y voit un catalyseur pour l’éducation et l’innovation.
Stratégies digitales : à l’ère numérique, le succès commercial doit être redéfini
Pour notre chroniqueur invité Imed Boughzala, l’intelligence digitale des dirigeants actuels doit passer par une remise en question de ce qui fait le succès d’un business model. Avec le plus souvent la nécessité de faire un pas de côté par rapport aux habitudes passées.
A quoi ressemblera l’ingénieur(e) du futur « digitalement intelligent » ?
Comment les compétences des ingénieurs, professionnels polyvalents par excellence, doivent-elles évoluer face à la « permacrise » et aux accélérations technologiques ? Notre chroniqueur invité Imed Boughzala partage son analyse.
Au-delà de la technique : vers une analyse éthique des données dans l'Industrie du Futur
Notre chroniqueur invité Imed Boughzala décrit les changements nécessaires dans l’analyse et la manipulation des données pour aller vers une « industrie du futur responsable ». Il souligne la diversité des cas d’usages concernés.
Des casques et écouteurs partout : quand la technologie amène de nouveaux risques auditifs
Notre chroniqueur Imed Boughzala s’intéresse ce mois-ci au sujet de l’impact d’un usage ubiquitaire dans nos sphères personnelles et professionnelles : l’utilisation de casques et d’écouteurs. La technologie a changé le rapport à la musique autant qu’aux échanges téléphoniques, avec son lot de risques… mais elle promet bientôt de mieux protéger nos oreilles.
2024, année de l’intelligence digitale et de l’e-sport ?
Pour sa première chronique de 2024, année marquée par les futurs Jeux Olympiques en France, Imed Boughzala revient sur une discipline reconnue comme sport depuis 2017, mais absente du programme des Jeux : l'e-sport. L’industrie très compétitive et lucrative des jeux vidéo incarne de nombreuses tendances du numérique.