Eric Sèle - « Cloud de demain » : Les 10 commandements des réseaux SDN

Le SDN (Software-Defined Network) – ou encore sous-couchage de réseau – est une tendance dont on entend de plus en plus parler. Certains parlent même du « cloud de demain ». Mais on peut tout de même se demander : qu’est-ce donc vraiment ? Ciena a décidé de faire le point sur une technologie au fort potentiel et dont les spécificités et bénéfices réels restent encore flous, même pour les spécialistes du domaine informatique.