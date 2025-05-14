Dernières publications
Eric Sèle – Santé connectée : de la nécessité de moderniser les réseaux
Les années à venir seront définitivement marquées par le vieillissement de la population. D’ici 40 ans, près d’un tiers des européens aura plus de 60 ans, une proportion qui pourrait être atteinte en France dans deux décennies.
Eric Sèle - « Cloud de demain » : Les 10 commandements des réseaux SDN
Le SDN (Software-Defined Network) – ou encore sous-couchage de réseau – est une tendance dont on entend de plus en plus parler. Certains parlent même du « cloud de demain ». Mais on peut tout de même se demander : qu’est-ce donc vraiment ? Ciena a décidé de faire le point sur une technologie au fort potentiel et dont les spécificités et bénéfices réels restent encore flous, même pour les spécialistes du domaine informatique.