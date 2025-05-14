Dernières publications
[Tribune] IT for Green : la technologie, levier d’efficience durable dans l’immobilier
De nombreuses industries disruptées auparavant, le digital apparaît comme un levier pour concevoir, bâtir et exploiter un immobilier frugal et responsable
[Tribune] Les nouveaux usages pour l’améliorer la qualité de vie dans les établissements de santé
A l’heure où la 6ème vague de Covid-19 due au variant Omicron semble s’installer durablement sur le pays, il y a fort à parier que la lassitude des soignants vis-à-vis de leurs conditions de travail revienne sur le devant de la scène : depuis le début de la crise sanitaire, 97% des professionnels font état d’une augmentation de leur souffrance au travail*. Un paradoxe pour des lieux dont la mission première est de soigner.
[Tribune] La dimension services est essentielle pour faire entrer l’immobilier dans le monde de l’IT
Avec l’accélération du travail à distance les entreprises doivent plus que jamais augmenter la valeur d’usage de leurs bâtiments pour les faire évoluer vers des plateformes de services fluides, pérennes et sécurisées. Cette approche servicielle des systèmes d’information est essentielle à la construction du smart building. Pascal Zératès, Directeur Général de Kardham Digital, nous livre son analyse.