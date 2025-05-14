[Tribune] Les nouveaux usages pour l’améliorer la qualité de vie dans les établissements de santé

A l’heure où la 6ème vague de Covid-19 due au variant Omicron semble s’installer durablement sur le pays, il y a fort à parier que la lassitude des soignants vis-à-vis de leurs conditions de travail revienne sur le devant de la scène : depuis le début de la crise sanitaire, 97% des professionnels font état d’une augmentation de leur souffrance au travail*. Un paradoxe pour des lieux dont la mission première est de soigner.