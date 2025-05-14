Dernières publications
La sécurité doit devenir agile pour forcer les attaquants à échouer
La sécurité agile est une question de vitesse. En cybersécurité, nous sommes engagés dans une course asymétrique contre un adversaire intelligent.
Cybersécurité : LA priorité, aborder les risques en collaboration avec les fonctions métier
Le défi le plus important pour garantir la sécurité de l’information n’est pas d’identifier les cybercriminels. Ce n’est pas non plus de déployer des correctifs, et encore moins de bloquer les attaques par phishing.