Richard Yung – Président du Comité national anti-contrefaçon
Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, a annoncé la nomination du sénateur socialiste Richard YUNG à la présidence du Comité national anti-contrefaçon.
Luc Bretones – Directeur du Technocentre d’Orange
Luc Bretones, 39 ans, a pris le 1er juillet la direction du Technocentre d’Orange, l’ « usine à produits et design » du Groupe.
La mobilité : nouvelle priorité des DSI
Selon une récente étude, réalisée par Accenture les priorités des DSI sont plus que jamais axées « mobilité ». D’après cette enquête, menée auprès de DSI, une part considérable des budgets en informatique 2013 est consacrée aux technologies mobiles.
Catherine Bocquet – Présidente de Numélink
Catherine Bocquet a été élue à la tête de Numélink, l’association regroupant des entreprises issues du secteur numérique de la Région Rhône-Alpes, lors de l’Assemblée Générale du 12 juin dernier.
Paris lance le concours « My Start-Up in Paris »
Le concours « My Start-up in Paris » s’adresse aux entreprises innovantes franciliennes de moins de 8 ans inscrites sur le réseau social Vine. Pour participer, il faudra donc que le concurrents postent une vidéo de 6 secondes sur Vine
Ouverture du Challenge MtoM
Le Challenge MtoM, lancé pour la première fois l’année dernière, a démarré ce 14 mai et prendra fin au 30 novembre 2013. Ce concours a pour objectif de dénicher les solutions MachinetoMachine innovantes voire révolutionnaires