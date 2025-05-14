Dernières publications

Richard Yung – Président du Comité national anti-contrefaçon

Richard Yung – Président du Comité national anti-contrefaçon

Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, a annoncé la nomination du sénateur socialiste Richard YUNG à la présidence du Comité national anti-contrefaçon.
Luc Bretones – Directeur du Technocentre d’Orange

Luc Bretones – Directeur du Technocentre d’Orange

Luc Bretones, 39 ans, a pris le 1er juillet la direction du Technocentre d’Orange, l’ « usine à produits et design » du Groupe.
La mobilité : nouvelle priorité des DSI

La mobilité : nouvelle priorité des DSI

Selon une récente étude, réalisée par Accenture les priorités des DSI sont plus que jamais axées « mobilité ». D’après cette enquête, menée auprès de DSI, une part considérable des budgets en informatique 2013 est consacrée aux technologies mobiles.
Catherine Bocquet – Présidente de Numélink

Catherine Bocquet – Présidente de Numélink

Catherine Bocquet a été élue à la tête de Numélink, l’association regroupant des entreprises issues du secteur numérique de la Région Rhône-Alpes, lors de l’Assemblée Générale du 12 juin dernier.

Paris lance le concours « My Start-Up in Paris »

Le concours « My Start-up in Paris » s’adresse aux entreprises innovantes franciliennes de moins de 8 ans inscrites sur le réseau social Vine. Pour participer, il faudra donc que le concurrents postent une vidéo de 6 secondes sur Vine

Ouverture du Challenge MtoM

Le Challenge MtoM, lancé pour la première fois l’année dernière, a démarré ce 14 mai et prendra fin au 30 novembre 2013. Ce concours a pour objectif de dénicher les solutions MachinetoMachine innovantes voire révolutionnaires
Le Conseil National du Numérique s’élargit

Le Conseil National du Numérique s’élargit

Pour compléter le Conseil National du Numérique, la ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Économie numérique, Fleur Pellerin, a annoncé, mardi dernier, la nomination de 4 parlementaires et 5 élus territoriaux.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.