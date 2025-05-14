Dernières publications

Philippe Rondel, Senior Security Architect, South Europe chez Check Point Software

[Tribune] Payer ou ne pas payer ? Prévention et gestion des attaques par ransomware

Le nombre hebdomadaire moyen d'attaques par ransomware a augmenté de 93 % au cours des 12 derniers mois. Une Prévention et gestion des attaques par ransomware selon Philippe Rondel, Senior Security Architect, South Europe chez Check Point Software
Philippe Rondel, Senior Security Architect, South Europe chez Check Point Software

[Tribune] Pallier au manque de sécurité du « Cloud Computing » induit par la pandémie

Philippe Rondel, Senior Security Architect, South Europe chez Check Point Software revient sur le manque de sécurité du « Cloud Computing » induit par la pandémie La transformation numérique est en marche depuis des années, mais elle s’est accélérée avec la pandémie du coronavirus.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.