[Tribune] Payer ou ne pas payer ? Prévention et gestion des attaques par ransomware
Le nombre hebdomadaire moyen d'attaques par ransomware a augmenté de 93 % au cours des 12 derniers mois. Une Prévention et gestion des attaques par ransomware selon Philippe Rondel, Senior Security Architect, South Europe chez Check Point Software
[Tribune] Pallier au manque de sécurité du « Cloud Computing » induit par la pandémie
Philippe Rondel, Senior Security Architect, South Europe chez Check Point Software revient sur le manque de sécurité du « Cloud Computing » induit par la pandémie La transformation numérique est en marche depuis des années, mais elle s’est accélérée avec la pandémie du coronavirus.