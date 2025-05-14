[Tribune] Créer la résilience par la transformation numérique

La pandémie de COVID et les autres perturbations mondiales de ces dernières années ont eu un réel impact négatif sur l'économie. Elles ont montré que les entreprises doivent être beaucoup plus flexibles pour maintenir leurs activités et rester compétitives en période de crise. La numérisation des processus qui reposent encore sur le papier et le transfert des applications et des serveurs vers le cloud constituent une étape importante dans cette direction. De même, l'abandon du matériel traditionnel sur site au profit d'appareils mobiles et d'autres technologies à distance sera essentiel pour éviter les pertes de revenus dues à des temps d'arrêt imprévus ou à un manque d'accessibilité. Cela sera particulièrement important dans un contexte d'inquiétude croissante quant à une éventuelle récession économique. Guillaume Widmer, Country Manager, France, GoTo, nous livre son analyse.