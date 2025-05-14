Tiré par le cloud et la cybersécurité, le marché des freelances IT se porte bien

Faire appel à des freelances dans le domaine de l’informatique est devenu monnaie courante dans les entreprises. En 2024, le marché est d’ailleurs en hausse de 20% par rapport à 2023. Une demande tirée par le secteur financier, le luxe et l’industrie pharma en demande d’expertises liées au développement applicatif, à la cybersécurité et au cloud.