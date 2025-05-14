Dernières publications
La course à l’IA, première préoccupation des dirigeants français, devant l’incertitude économique
L’IA générative devient un enjeu de premier plan pour les dirigeants français, devant les enjeux politiques et les incertitudes économiques. 59% en font une priorité d’investissement. Les dirigeants internationaux entre optimisme et préoccupations géopolitiques et technologiques.
Immigration du travail IT : l’Europe a de nouveau la cote
L’Union européenne et la France continuent d’attirer les travailleurs étrangers selon une étude basée sur les offres d’emploi hébergées par le site Indeed. Les développeurs sont particulièrement concernés et les pays à haut niveau de vie enregistrent les taux d’intérêt les plus forts.
Tiré par le cloud et la cybersécurité, le marché des freelances IT se porte bien
Faire appel à des freelances dans le domaine de l’informatique est devenu monnaie courante dans les entreprises. En 2024, le marché est d’ailleurs en hausse de 20% par rapport à 2023. Une demande tirée par le secteur financier, le luxe et l’industrie pharma en demande d’expertises liées au développement applicatif, à la cybersécurité et au cloud.
Dépenses records pour l’IA générative... mais des bénéfices qui se font attendre
Dans le secteur de la tech, les annonces d’investissements hors norme succèdent aux prévisions pessimistes. L’IA génère des dépenses sans précédent, mais les gains business associés aux promesses initiales pourraient se faire attendre pour de nombreuses entreprises.
Parité : l’économie et l’entreprenariat toujours à l’épreuve
Les Assises de la Parité, organisés par l’International Women’s Forum France ont été l’occasion de rappeler qu’en terme d’égalité homme-femme, la marche restait haute en entreprise, et en particulier dans le secteur du numérique.
E-mails et synthèses, chien-guide robot… l’IA peut-elle accompagner les personnes en situation de handicap ?
15 % des personnes actives reconnues handicapées sont au chômage, soit le double de la moyenne nationale. L’intelligence artificielle porte des promesses d’inclusion originales, mais celles-ci vont-elles vraiment toucher les environnements professionnels ?
Quelles bonnes pratiques pour lutter contre les biais des IA ?
Des moyens humains et techniques peuvent être mis en place, pour assurer une utilisation de l’intelligence artificielle la plus inclusive et éthique possible. Ils doivent être réfléchis en amont, avant tout déploiement des solutions.
IA et RH : entre humains et machines, la difficile lutte contre les biais
[L’analyse] Les intelligences artificielles ne sont pas exemptes de biais, de la conception à l’exécution. Les comprendre est essentiel pour ne pas reproduire les schémas cognitifs humains, notamment dans le domaine des RH.
L’IA, un outil au service des politiques RH de diversité et d’inclusion encore peu utilisé
L’IA générative, utilisée dans les processus RH pourrait appuyer les enjeux de diversité et d’inclusion des entreprises. Mais encore très centrées sur l’humain et les individualités, peu formées aux potentialités des solutions, les RH pourraient passer à côté du train en marche.