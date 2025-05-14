De l’intérêt du Machine Learning pour lutter contre la fraude astucieuse à l’Assurance chômage

Depuis janvier 2017, la Direction Prévention des Fraudes et Contrôle Interne de Pôle emploi a entrepris un travail visant à développer un outil d’alerte sur des situations présentant des risques d’escroquerie à l’Assurance Chômage. Ces travaux visent notamment à renforcer l’efficacité d’action des auditeurs de prévention des fraudes et à s’adapter à l’évolution digitale des processus.