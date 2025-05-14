Télétravail et cybermenace : 4 conseils pour éviter la crise à domicile

[Chronique de Mounir Chaabane] Ne rajoutons pas de la crise à la crise ! En cette période de confinement, le travail à domicile est malheureusement propice à toutes les arnaques. Pas de chômage partiel pour les escrocs du numérique, tout au contraire, le moment est parfait pour eux pour bien profiter de la situation. Fraude au président, ransomware, phishing, vol de données… tout y passe.