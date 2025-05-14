Dernières publications
[Chronique] Vol de données de l’Assurance-maladie : quand 510 000 usagers payent la négligence d’un artisan-développeur
Notre chroniqueur Mounir Chaabane revient sur le récent vol de données de l’Assurance-maladie et fustige la négligence des développeurs web et les limites des écosystèmes qui ne se régulent pas assez.
[Chronique] La cybersécurité, variable d’ajustement pour les décideurs ?
Notre chroniqueur Mounir Chaabane revient sur les récentes déclarations d’Olivier Veran, ministre de la Santé en matière de cybersécurité. L’amorce d’un changement de ton pour faire du sujet un traitement non-négociable ?
[Chronique] Télétravail et chômage partiel, vers un « télé-burnout » ?
[Chronique de Mounir Chaabane] Le télétravail régulier peut générer des effets assez perturbants dans notre vie professionnelle, en nous imposant une présence distante dans un collectif. Cumulez-là avec le chômage partiel et cette présence peut devenir chaotique, chacun cherchant sa place et son utilité dans ce collectif.
Télétravail et cybermenace : 4 conseils pour éviter la crise à domicile
[Chronique de Mounir Chaabane] Ne rajoutons pas de la crise à la crise ! En cette période de confinement, le travail à domicile est malheureusement propice à toutes les arnaques. Pas de chômage partiel pour les escrocs du numérique, tout au contraire, le moment est parfait pour eux pour bien profiter de la situation. Fraude au président, ransomware, phishing, vol de données… tout y passe.
RSSI, Dr Jekyll ou Mr Hyde ?
[Chronique de Mounir Chaabane] Entre l’ombre et la lumière, il est difficile d’interpréter la personnalité des RSSI (Responsable de la Sécurité des Système d’Information). Une personnalité ambivalente, à la fois discrète dans la confidentialité et communicante dans la sensibilisation. Un vrai défi pour les recruteurs. Avec l’émergence du digital et de la cybersécurité,
Le shutdown, allégorie de la résilience ou révélateur du numérique bullshit ?
[Chronique de Mounir Chaabane] Les USA viennent de vivre leur traditionnel shutdown de mi-mandat. Avec un record à la clé de 35 jours d'une fonction publique partiellement à l'arrêt. Comment une organisation peut-elle tenir aussi longtemps et redémarrer ?.
Moteurs de recherche ou bennes à réponse ?
[Chronique de Mounir Chaabane] Avec le numérique émerge de nouvelles compétences, les spécialistes des moteurs de recherches. Des experts de l'exploitation des algorithmes de recherche capables de trouver des réponses sur tout, même sur les sujets les plus complexes, plus vite qu'un thésard dans une bibliothèque.
Sensibiliser à la sécurité numérique : ça fonctionne ou pas ?
[Chronique de Mounir Chaabane] Le numérique s'installe durablement dans notre quotidien avec une position de plus en plus dominante pour les années à venir. La sensibilisation à un usage averti et sécuritaire est donc devenu un enjeu de société qui dépasse la seule sphère économique des entreprises, l'enjeu du citoyen numériquement responsable.
Football, un collectif numérique ?
[Chronique de Mounir Chaabane] Le football se joue aussi sur un terrain numérique. Derrière chaque joueur, il y a des algorithmes et des feuilles Excel remplies de statistiques et d’indicateurs de performances. Contrairement au sport mécanique, il est entièrement basé sur les performances humaines et collectives.
RGPD, le nouveau régime minceur
[Chronique de Mounir Chaabane] - L'été approche, le soleil se fait plus présent, on range les pulls pour des tenues plus légères. Mais pour certains la dure réalité de la balance et du miroir rappelle qu'il est temps de prendre soin de sa silhouette. Cela sent bon le régime minceur, surtout pour les entreprises.
Cybersécurité : le double effet Kerviel
[Chronique de Mounir Chaabane] - Janvier 2008 : éclate au grand jour l'affaire Kerviel, du nom de ce trader condamné pour avoir provoqué une perte financière de plus de 4 milliards d'euros dans la banque où il était employé. Il a suffit d'une personne et d'un ordinateur. Comment une personne seule peut-elle provoquer de tel dégât aussi simplement ?
Super CNIL et DPO mutant !
[Chronique de Mounir Chaabane] - Elle vient juste de souffler ses quarante bougies en janvier 2018, la Commission Nationale Informatique et Libertés, la CNIL, en a presque les larmes aux yeux. Pour ses 40 ans, que de cadeaux.
Balance ton portable
[Chronique de Mounir Chaabane] - Dans la famille des serials harceleurs, il en est un qu'on ne peut dénoncer facilement bien que clairement identifié. Le Smartphone est un harceleur de l'attention et il est quasi impossible de porter plainte. Contrairement aux autres formes de harcèlement, celui-ci n'est pas subi mais consenti.
Client, le chaînon manquant
[Chronique de Mounir Chaabane] - Le mois Européen de la cybersécurité vient de passer, riche en initiatives et enseignements. Les instances publiques et médiatiques donnent la parole aux professionnels de la sensibilisation. Les Assises de la Sécurité rassemblent les professionnels de la sécurité informatique et enfin les "Autres", les usagers, terminent en beauté en fêtant Halloween et en jouant à se faire peur.
Scandale chez les experts cybersécurité
[Chronique de Mounir Chaabane] - Cybersécurité, un sujet qui déchaîne les passions chez les « Experts » et un grand questionnement chez... les « Autres ». Ces Autres que certains experts qualifient de maillon faible et de quelque chose de nuisible situé entre la chaise et le clavier.