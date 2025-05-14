[Tribune] De la différence entre une architecture traditionnelle et une architecture Zero Trust

Le Zero Trust est souvent perçu comme un énième terme à la mode, voire une expression fourre-tout pour évoquer la sécurité en ligne. Or le concept va bien au-delà de ça : il s'agit d'une véritable approche, capable d’apporter des avantages commerciaux concrets aux entreprises. Nathan Howe, Vice-président, Technologie émergente et 5G chez Zscaler, nous livre son analyse.