Nathan Howe, Vice-président, Technologie émergente et 5G chez Zscaler

[Tribune] De la différence entre une architecture traditionnelle et une architecture Zero Trust

Le Zero Trust est souvent perçu comme un énième terme à la mode, voire une expression fourre-tout pour évoquer la sécurité en ligne. Or le concept va bien au-delà de ça : il s'agit d'une véritable approche, capable d’apporter des avantages commerciaux concrets aux entreprises. Nathan Howe, Vice-président, Technologie émergente et 5G chez Zscaler, nous livre son analyse.
Cybersecurite-cloud

Oublions les anciens modèles pour accompagner la vague du télétravail !

Nathan Howe, responsable EMEA de la stratégie de transformation chez Zscaler, revient sur le travail à distance, l’irruption du Cloud et les applications collaboratives qui ont provoqué une onde sismique dans notre façon de travailler
