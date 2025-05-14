Dernières publications

Chronique JF David management des données et des processus

IA générative : votre management des données et des processus est-il à la hauteur ?

Notre chroniqueur invité Jean-François David, de l’association France Processus, livre son analyse des fondamentaux qui permettront une utilisation productive de l’IA générative dans les organisations. Il s’inquiète aussi que pour ces dernières, trop souvent, le management des données ne soit aujourd’hui pas au niveau.
Rouvrir des possibles dans les organisations trop fermées

Rouvrir des possibles dans les organisations trop fermées : quand la philosophie nous guide

Dans cette première chronique de l’association France Processus, notre invité Jean-François David revient sur la nouvelle inspiration que les dirigeants peuvent aller chercher pour transformer leur organisation. Ou comment « fissurer des systèmes fermés » et « ouvrir des espaces de liberté » propices à l’innovation.
